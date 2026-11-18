Algunos expertos defienden que los radiadores están obsoletos, pero para que la calefacción funcione correctamente a veces es suficiente con distribuir bien los muebles de la casa. Por ejemplo, uno de los principales errores lo cometemos al colocar el sofá.

Hay que tener en cuenta que acercar los muebles al radiador dificulta que el calor se reparta por la estancia. El problema se nota especialmente con piezas voluminosas, como los sofás, las camas con cabeceros cerrados o los aparadores que ocultan buena parte del emisor.

De hecho, el interiorista Warren Kinloch ya advirtió de este fenómeno: «los muebles actúan como una barrera, impidiendo que el aire caliente circule libremente por la habitación».

Por qué poner el sofá junto al radiador dificulta calentar el salón

Dentro de los consejos de los expertos en energía e interiorismo, uno de los más frecuentes es distribuir los muebles para que los radiadores actúen de la forma más eficiente posible.

La razón es que el aire próximo al emisor se calienta, asciende y deja espacio para que llegue otro más frío. Esa circulación continúa mientras existe una diferencia de temperatura.

Cuando un sofá queda demasiado cerca, altera ese recorrido. Su respaldo intercepta parte del calor y dificulta el movimiento del aire alrededor del radiador. Eso genera una zona muy caliente e inútil detrás del mueble mientras que la sala sigue a baja temperatura.

Además, también es relevante lo que ocurre por encima de la calefacción porque si el aire encuentra una salida despejada, puede ascender. Si una combinación de muebles, cortinas y repisas lo encierra, su circulación se complica.

Cómo colocar los muebles de casa, para que los radiadores sean más eficientes

Antes de reorganizar toda la habitación, merece la pena que observes cuánto radiador queda oculto. Un sillón estrecho colocado a un lado es distinto a un sofá cuyo respaldo tapa el aparato de extremo a extremo. Lo que interesa es dejar espacio para que el aire entre, se caliente y salga hacia el salón.

Si el salón lo permite, desplaza el sofá a otra pared para liberar por completo esa zona. Cuando no hay una alternativa razonable, sepáralo un poco para que haya circulación. Además, debes respetar siempre las indicaciones del fabricante para evitar incendios.

En los dormitorios lo que más debes revisar son los cabeceros y las cómodas. Al ser muebles voluminosos es más fácil que formen un hueco cerrado alrededor del radiador, aunque a simple vista parezca que todo está correctamente distribuido.

En el caso de que las cortinas lleguen hasta el suelo y pasen por encima de un radiador, también pueden afectar al reparto del calor. Si las cierras por la noche, intenta que no quede hueco entre la tela y la ventana.

Otros detalles de los interioristas que revisar antes de subir la calefacción

Los muebles afectan por la distribución del calor, pero los interioristas también han insistido en cómo pueden perjudicar a los controles. Por ejemplo, si una válvula termostática queda escondida detrás de un sofá o de una cortina, puede medir el aire caliente acumulado allí.

El termostato ambiental necesita igualmente una ubicación representativa de la habitación. Una corriente de aire, el sol directo o una fuente de calor cercana pueden alterar su lectura y hacer que la instalación responda a unas condiciones distintas de las que percibimos.

Por último, conviene comprobar si entra aire por los marcos de las ventanas o por las puertas exteriores. De hecho, Kinloch ha señalado las juntas mal selladas como otro de los motivos por los que una casa puede seguir fría con la calefacción encendida.