Trabajar y estudiar a la vez obliga a tener que estar organizando constantemente los horarios. Son dos situaciones que no siempre son fáciles de cuadrar. Sin embargo, cada vez son más las personas que deciden seguir formándose mientras mantienen su empleo. El Estatuto de los Trabajadores contempla precisamente esta situación y reconoce varios derechos para quienes necesitan compatibilizar ambas cosas.

En concreto, el artículo 23.3 reconoce a quienes llevan al menos un año en la empresa un permiso retribuido de 20 horas anuales para realizar formación profesional relacionada con la actividad de la compañía. Y esas horas no tienen por qué gastarse dentro del mismo año, sino que pueden acumularse durante un máximo de cinco. Es decir, que en la práctica, un trabajador que no las haya utilizado podría llegar a disponer de hasta 100 horas.

Se permite a los trabajadores con más antigüedad coger hasta 100 horas libres para formarse

El Estatuto de los Trabajadores no obliga a elegir entre trabajar o seguir aprendiendo. Su artículo 23 regula distintos derechos relacionados con la promoción y la formación profesional y uno de ellos es precisamente este permiso retribuido. La norma establece que el trabajador debe tener al menos un año de antigüedad en la empresa. A partir de ahí dispone de 20 horas anuales de formación profesional para el empleo, siempre que lo que vaya a estudiar tenga relación con la actividad que desarrolla la empresa.

Es un detalle importante porque no se trata de 20 horas libres para hacer cualquier curso. La formación tiene que guardar esa vinculación profesional y las condiciones para disfrutarla pueden concretarse en el convenio colectivo o acordarse entre empresa y trabajador. Durante esas horas el empleado mantiene su retribución y no tiene que recuperarlas después. No son, por tanto, horas que haya que devolver ampliando la jornada en otros días.

Cómo se pueden alcanzar esas horas de permiso

La cifra de 100 horas sale directamente de esa posibilidad de acumular este derecho. El Estatuto permite guardar las 20 horas anuales durante un periodo máximo de cinco años. Es decir, que un trabajador que durante ese tiempo no haya hecho uso del permiso podría reunir hasta 100 horas. Ahora bien, llevar cinco años en una empresa no significa automáticamente tenerlas disponibles. Si ya se han utilizado parte de las horas en ejercicios anteriores, el acumulado será menor.

También puede ocurrir que la empresa haya desarrollado un plan de formación propio. El Estatuto contempla que el derecho pueda entenderse cumplido cuando el trabajador participa en acciones formativas promovidas por la compañía o acordadas mediante negociación colectiva. Por eso, antes de solicitar las horas conviene consultar el convenio aplicable y comprobar cómo se organiza este derecho en cada empresa. La ley fija el marco general, pero muchos detalles sobre su disfrute pueden quedar definidos por la negociación colectiva.

No es lo mismo la formación obligatoria de la empresa

No toda la formación que recibe un trabajador puede descontarse de esas 20 horas. Si la empresa tiene obligación legal de impartir un determinado curso, esas horas no deben restarse del permiso recogido en el artículo 23.3. Esto resulta especialmente relevante cuando cambia el puesto de trabajo y el empleado necesita adquirir nuevos conocimientos para seguir desempeñándolo. En esos casos, el Estatuto obliga a la empresa a facilitar la formación necesaria para que pueda adaptarse.

El coste corresponde al empresario y el tiempo dedicado a ella se considera tiempo de trabajo efectivo. Es decir, no puede utilizarse ese curso obligatorio para consumir unas horas que el trabajador tiene reconocidas para su formación profesional. La diferencia evita que el permiso termine convirtiéndose simplemente en una manera de cubrir las obligaciones formativas que ya corresponden a la empresa.

Exámenes, cambios de turno y adaptación de jornada

El artículo 23 incluye más derechos que pueden resultar útiles para quienes trabajan y estudian. Uno de los más conocidos es el permiso para acudir a exámenes cuando se cursan de forma regular estudios destinados a obtener un título académico o profesional. También reconoce preferencia para elegir turno cuando en la empresa exista ese sistema de trabajo. Y cuando el puesto sea compatible y la compañía tenga implantado el trabajo a distancia, el empleado que estudia cuenta igualmente con una preferencia para acceder a esta modalidad.

La norma contempla además la posibilidad de adaptar la jornada ordinaria para asistir a cursos de formación profesional y de solicitar permisos destinados al perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. No todos estos derechos funcionan de la misma manera ni responden a los mismos requisitos. Las 20 horas retribuidas, en concreto, exigen tener al menos ese año de antigüedad que mencionamos y una formación vinculada a la actividad empresarial. Y si esas horas no se han utilizado, pueden ir acumulándose hasta alcanzar el máximo correspondiente a cinco años. De ahí que se hable de esas 100 horas que el Estatuto permite reunir y que muchos trabajadores desconocen.