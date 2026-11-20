Tras la pandemia, el auge del streaming propició una burbuja que hace escasas horas acaba de experimentar un primer pinchazo: SkyShowtime acaba de anunciar el cierre definitivo en España. La plataforma llevaba desde comienzos de 2023 operando en nuestro país, pero la dura competencia de un mercado saturado y diezmado por la subida de precios ha terminado cobrándose a la víctima perfecta. Aquella que llegó la última a una fiesta de contenidos multimedia a la que no estaba invitada del todo. Sobre todo, teniendo en cuenta que las grandes líderes del sector (Netflix, Prime Video, Disney y HBO) se reparten el grueso del pastel de las suscripciones de nuestras fronteras, donde cada vez los espectadores son más reticentes a acumular pagos mensuales a los terminales de vídeo bajo demanda.

Con su irrupción en el mercado, SkyShowtime nació como una marca que pretendía aglutinar a varias marcas del mundo del entretenimiento bajo el mismo paraguas impulsado por Comcast y Paramount. El movimiento era ambicioso y partía de un salto a 20 mercados europeos ofreciendo las producciones originales de Showtime, Paramount, Universal y Nickelodeon. Sin embargo, la mayoría de estos no estaba asociada a una exclusividad que no pudiese tener la competencia y su público, tras el entusiasmo final, terminó bajándose de una oferta que tenía en su catálogo propiedades intelectuales de la talla de Jurassic Park, Fast & Furious y Misión Imposible, entre otras.

SkyShowtime desaparece de España: ¿Cuándo dejará de estar disponible?

SkyShowtime comunicó ayer, 19 de noviembre, a través de un comunicado oficial de su consejo administrativo y vía comunicación interna con sus empleados que cerrará en Europa a finales de 2027. El proceso nació en un primer momento de los propios accionistas de la plataforma, los cuales iniciaron una revisión de las alternativas estratégicas, allá por el 2026. Más tarde, abrieron consultas con los trabajadores el pasado mes de octubre y, tras concluir el análisis, la directiva terminó agradeciendo su labor durante todos estos años y confirmando el adiós a su actividad en el mercado del streaming.

En el texto compartido a los medios, SkyShowtime apela a lo cambiante del mercado y a las problemáticas derivadas de tener que ejercer una fuerte inversión en contenidos y tecnología, bajo la inestabilidad propia de la profunda reestructuración de Hollywood con la compra de Warner por parte de Paramount y Skydance.

Con el anuncio, se explicó también la sustitución de Monty Sarhan, el consejero de delegado, por Mark Neil, quien será el encargado de gestionar y supervisar dicha transición.

¿Qué pasará con sus series más seguidas?

En España, SkyShowtime seguirá funcionando de la misma manera hasta el cierre, manteniendo sus servicios y estrenos previstos hasta el final de 2027.

Se desconoce, eso sí, qué pasará con las grandes series exclusivas tras este sonoro apagón. Yellowstone, Dexter y Star Trek, entre otras, deberán buscarse otro hogar en el streaming y ahí estarán Netflix y compañía para pescar tantos «peces gordos» como puedan.