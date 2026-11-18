Después de una exitosa primera temporada, siendo la comedia televisiva española más premiada del 2024, la inspectora de Hacienda Sara Santano (Carmen Machi) regresa en una segunda temporada de Celeste en la que cambiará la investigación a una diva de la música latina –la que era una clara referencia al caso real de la cantante Shakira– por el seguimiento tributario a Bautista «El Chivo» Figueroa, el futbolista más popular de El Madrid, retratando y satirizando la investigación que dicho ministerio le hizo a Cristiano Ronaldo en 2015. Pero, ¿cuándo podremos ver todos los nuevos episodios de la producción de Movistar Plus? ¿Qué debemos esperar de este caso inédito de la implacable recaudadora estatal?

Lo primero que se debe señalar es que la segunda temporada de Celeste no es una continuación, sino una precuela. Los sucesos que se narran pertenecen a tres años antes del procedimiento con el que Santano decidió complicarse su vida, meses antes de su prejubilación.

La campaña promocional de la serie sigue jugando con sus referencias verbales a las investigaciones reales en los que se inspira. Si en la primera ronda de capítulos los carteles rezaban «Algunas no facturan», remitiendo a la popular sesión con Bizarrap de la cantante colombiana, aquí el equipo de marketing ha jugado directamente con el nombre del astro portugués a través de la frase «Si eres Cristiano, ve rezando».

Roja directa a quien no tenga sus impuestos en orden. Sara Santano, calienta que sales. Segunda temporada de #Celeste muy pronto. https://t.co/yo0b37QbQl — Movistar Plus (@MovistarPlus) October 20, 2026

Sin embargo, y citas ingeniosas aparte, la crítica ha vuelto a encumbrar el trabajo orquestado por Diego San José (Yakarta) y su equipo, destacando la precisión en ese equilibrio tan característico del showrunner irunés, donde el humor ácido, la tensión en clave de thriller y el lado dramático y humano del personaje se conjugan a la perfección.

‘Celeste’ temporada 2: la inspección que cambió para siempre al personaje de Carmen Machi

Según la sinopsis compartida por Movistar Plus, la trama de la temporada 2 de Celeste es la siguiente: «Tres años antes de enfrentarse a la cantante mexicana Celeste, Sara Santano vivió una inspección que la cambió para siempre. Todo empieza cuando decide ir a por Bautista «El Chico» Figueroa, delantero del Madrid y uno de los hombres más admirados de España (…) Para hacer caer al mayor goleador del equipo blanco, Sara deberá aliarse con Valentín Valero, un inspector colchonero dispuesto a cualquier cosa con tal de recuperar los veinte millones que el jugador ha hecho desaparecer en derechos de imagen».

Elena Trapé dirige los seis nuevos episodios en un reparto en el que también aparecen Carlos Blanco, Pol López, Antonio Durán, Aixa Villagrán, Lucas Velasco, Cumelén Sanz y Carlos Lorenzo, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

Por suerte para los fans de San José, Machi y su equipo, los seis capítulos de la temporada 2 de Celeste estarán disponibles de forma simultánea desde el jueves 19 de noviembre en el catálogo de Movistar Plus.