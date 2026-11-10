El PP tumbará la Ley de Vivienda y bajará del 10% al 4% el IVA para comprar una primera casa hasta los 40 años

El PP ha anunciado que tumbará la actual Ley de Vivienda si llega al Gobierno. Esto supone eliminar las zonas de mercado residencial tensionado y el tope del precio del alquiler, al considerar que estas medidas han perjudicado al desequilibrio entre oferta y demanda. Además, los de Feijóo han prometido en su programa reducir del 10% al 4% el IVA de la adquisición de primera vivienda para los menores de 40 años y permitir que se abone de forma fraccionada, al ritmo de la hipoteca.

Para quienes compren una vivienda usada, la formación ha planteado este martes acordar con las comunidades autónomas una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), también con posibilidad de pago a plazos. Además, ampliará de dos a cuatro años el plazo para reinvertir el importe obtenido por la venta de la vivienda habitual y mantener la exención en el IRPF.

Avales públicos hasta los 50 años

El documento contempla también la ampliación del aval público, que cubre hasta el 20% del valor de la vivienda, a los compradores menores de 40 años, con la posibilidad de extender el límite de edad hasta los 50, para facilitar que la hipoteca cubra también la entrada del inmueble.

En cuanto al aumento de la oferta, el PP mantiene su objetivo de construir un millón de viviendas y propone movilizar suelo público y privado, aprobar una nueva Ley del Suelo y resolver las licencias de obra nueva y rehabilitación en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo.

También plantea permitir la construcción de vivienda social en suelo dotacional y el cambio de uso de oficinas y locales comerciales para destinarlos a vivienda asequible.

El programa incluye además la creación de una figura urbanística para agilizar los grandes desarrollos residenciales, la promoción de la vivienda industrializada y la flexibilización de la regeneración urbana mediante cambios en la edificabilidad y la altura de los edificios, así como la posibilidad de añadir nuevas plantas.