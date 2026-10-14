Es oficial: un profesional del sector inmobiliario confirma una bajada de impuestos sobre la vivienda para 2027 en la Comunidad de Madrid pero solo para los menores de 40 años

Montse Cepedosa, profesional en el sector inmobiliario, ha valorado el alcance de las nuevas medidas fiscales y el ahorro que pueden suponer para quienes estén pensando en comprar una vivienda en la Comunidad de Madrid. Aunque considera positiva una reducción de impuestos, también pone el foco en las condiciones para acceder a estas ventajas, que estarán limitadas a los menores de 40 años. El ahorro dependerá del tipo de vivienda

La reducción fiscal no será igual para todas las operaciones, ya que dependerá de si el comprador adquiere una vivienda usada o una de nueva construcción. En el primer caso, el cambio afectará al impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP). El tipo impositivo previsto pasará del 6 % al 4 % para los menores de 40 años que compren un inmueble destinado a residencia habitual y reúnan las condiciones exigidas. Los cálculos de la Comunidad de Madrid sitúan en unos 40.000 el número de posibles beneficiarios, con un ahorro medio aproximado de 2.850 euros por persona.

La fiscalidad de las viviendas nuevas también experimentará una modificación. El impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) bajará del 0,75 % al 0,4 %. En este supuesto, las previsiones regionales estiman que unos 4.200 compradores podrán acogerse a la rebaja, con un ahorro total de 2,1 millones de euros al año.

Cespedosa también centra la atención en las diferencias tributarias entre comunidades autónomas. Entre los ejemplos que destaca figura Cataluña, donde el tipo general del ITP puede alcanzar el 10 %.

Una rebaja que no beneficia a todos los compradores

El alcance de estas ventajas tiene la condición de la edad. Cespedosa considera positivo que se reduzcan los impuestos asociados a la compra de una vivienda, pero cuestiona que el acceso a estas medidas dependa de no haber cumplido los 40 años.

Esta limitación mantiene abierto el debate sobre la situación de otros compradores que también necesitan reunir importantes cantidades de dinero para adquirir una propiedad. Superar una edad en concreto no elimina necesariamente las dificultades económicas que implica afrontar una compraventa.

Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid pretende aliviar parte de los gastos iniciales, pero su aplicación todavía está pendiente de su incorporación a los presupuestos regionales de 2027. Hasta que se complete ese trámite, las reducciones anunciadas siguen siendo medidas previstas, y sus condiciones definitivas dependerán de la regulación correspondiente.