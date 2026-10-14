Un experto fiscal habla del último decreto de vivienda: «No es solo para jóvenes y puedes pedir los 50.000 euros que te prestan a interés cero, pero debes cumplir estos requisitos»

Un experto fiscal se ha pronunciado sobre una medida dentro de los dos decretos leyes que quiere sacar adelante Sánchez vía Diputación Permanente y que consiste en un préstamo de hasta 50.000 euros por parte del Gobierno. Esta es una de las novedades que llegará en materia de vivienda, que tendrá que ser aprobada o derogada en un plazo de un mes por este órgano que rige la Cámara cuando están disueltas las Cortes. Consulta en este artículo lo que ha dicho este experto fiscal sobre las medidas.

La última obra de Pedro Sánchez en el Gobierno de España ha sido disolver las Cortes para que sus dos decretos leyes en materia de vivienda puedan salir adelante en la Diputación Permanente, donde sólo basta con la mayoría simple. Esta es la forma que ha tenido el aparato socialista de sacarse unos votos de la chistera legislando a última hora cuando han tenido ocho años de Gobierno para poder solucionar un problema que afecta a millones de españoles.

Estos dos decretos ley incluyen la prohibición de los desahucios, el ya famoso alquiler indefinido o un préstamo de hasta 50.000 euros que entregará el Gobierno a los españoles para impulsarles a que accedan a la primera vivienda. Un experto fiscal se ha pronunciado sobre esta medida y ha ofrecido información sobre una norma que ya ha sido establecida, por parte del Gobierno del Partipo Popular por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.

La opinión del experto en vivienda

Este experto en la materia, que en las redes sociales se hace llamar @tu_blog_fiscal, en el que ha publicado un vídeo en el que deja claro: «Todo lo que debes saber sobre el préstamo de 50.000 euros que te va a dar el Gobierno si te quiere comprar la vivienda».

«Esto puede ser clave para el que no tenga el capital suficiente para pagar la entrada más impuestos de la primera vivienda que se quiera comprar», comienza diciendo en un vídeo en el que deja claro que «esto no va a estar únicamente enfocado a jóvenes, va a poder acceder todo el mundo de forma intergeneracional».

Además, sobre esta medida en materia de vivienda avisa de que: «El importe que te van a poder prestar a coste cero por parte del ICO del Gobierno va a ser del 20% del valor de tu vivienda hasta un máximo de 50.000 euros». «Ojo, que aquí no se sabe si habrá algún tipo de limitación por rendimientos que obtienes, por la si la vivienda supera una determinada cantidad, por lo que sea», avisa.

«De momento, lo que se está diciendo es que te van a dar el 20% del valor de la vivienda por un máximo de 50.000 euros. Ya veremos luego si todas las compras de tu primera vivienda, porque tiene que ser la primera vivienda, entran dentro de la ecuación», cuenta antes de dar más información sobre el interés de este préstamo.

«El préstamo va al 0% de interés y sin comisiones. Este préstamo se va a empezar a devolver cuando termines de pagar tu hipoteca, con un máximo de 30 años. Vas a tener hasta 10 años para poder devolverlos», ha afirmado este experto fiscal, que también ha dejado claro que: «Si quieres vender la vivienda, lo podrás hacer al precio de adquisición actualizado al IPC». «No vas a poder poner el precio que tú quieras», avisa sobre una nueva norma que tendrá que se aprobada o rechazada en la Diputación Permanente antes de un mes.