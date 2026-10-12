Un trabajador del PSOE en el Parlamento andaluz impidió grabar al periodista de OKDIARIO agredido en el mitin de Sánchez en Dos Hermanas

Un trabajador del PSOE en el Parlamento de Andalucía se interpuso delante del periodista de OKDIARIO agredido durante el mitin de Pedro Sánchez en Dos Hermanas (Sevilla) para impedir que grabara cómo se entregaban pulseras a los asistentes que llegaban en los autobuses fletados desde distintos puntos de Andalucía. Fue precisamente en ese momento cuando otro militante socialista, también acreditado para el acto y que participaba en la organización de la llegada de los autobuses, se acercó por detrás y agredió al trabajador de este periódico.

El trabajador del PSOE que aparece en las imágenes lleva una camisa blanca y una acreditación del partido. Según ha podido conocer OKDIARIO, trabaja para la formación socialista en el Parlamento andaluz. Su intervención se produjo mientras el periodista grababa la llegada de los asistentes al acto de precampaña celebrado en la localidad sevillana.

En las imágenes se observa cómo este hombre se coloca delante del periodista, obstaculizando la grabación de la entrega de pulseras a quienes accedían al recinto. Estas pulseras se distribuían entre las personas que llegaban en los autobuses organizados para trasladar a asistentes desde distintos puntos de Andalucía hasta el mitin del presidente del Gobierno y colocarlos en una posición privilegiada en el auditorio Los del Río de Dos Hermanas.

Fue durante esta situación cuando apareció por detrás otro militante del PSOE, igualmente acreditado y vinculado a la organización de los autobuses, que terminó agrediendo al periodista. El mismo denunció los hechos ante la Policía Nacional. Entre las conductas denunciadas figuran amenazas relacionadas con la grabación y advertencias de violencia física.

El alcalde socialista de Vilches presenció la agresión

En ese mismo momento se encontraba en el lugar Adrián Sánchez Ruiz, alcalde socialista de Vilches, un municipio de la provincia de Jaén. El regidor aparece en las imágenes recogiendo una de las pulseras y llamando por su nombre a una mujer identificada como Virginia, mientras se desarrollaban los preparativos para recibir a los asistentes. El regidor, por su parte, presenció la agresión sin intervenir para impedirla ni actuar para frenar al militante socialista

PP y Vox piden responsabilidades a Montero

La agresión al periodista de OKDIARIO ha provocado también la condena de representantes del PP y Vox en Andalucía. Toni Martín, portavoz popular en el Parlamento andaluz, preguntó si Pedro Sánchez y María Jesús Montero condenarían los hechos o respaldarían al agresor. Por su parte, Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz, defendió que «sin periodistas libres no hay democracia» y reclamó que se identifique al responsable y se adopten medidas disciplinarias.

Por parte de Vox, Javier Cortés, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, denunció que primero se señala a los periodistas incómodos y después «sus matones les hacen el trabajo sucio». Manuel Gavira, vicepresidente del Gobierno de Juanma Moreno, exigió a Montero que condenara la agresión sufrida por el periodista y tomara responsabilidades con el mismo.