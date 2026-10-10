Sánchez fleta 14 autobuses y moviliza 8 coches oficiales para su primer mitin de precampaña en Dos Hermanas (Sevilla)
Fuentes consultadas por este periódico apuntan a una movilización de autobuses aún mayor
El presidente del Gobierno acudió al acto con una comitiva de ocho coches oficiales
Pedro Sánchez ha elegido Dos Hermanas (Sevilla) para celebrar este sábado su primer acto de precampaña, en uno de los municipios con mayor tradición socialista de Andalucía. La localidad, gobernada históricamente por el PSOE, se ha convertido en un escenario habitual para las grandes movilizaciones de Sánchez en tierra andaluza, que ha desplegado un importante dispositivo para arropar al presidente del Gobierno.
El despliegue de autobuses ha sido uno de los elementos más visibles de la jornada. OKDIARIO ha contabilizado al menos 14 autocares desplazados hasta el municipio sevillano para trasladar a asistentes de toda Andalucía al acto socialista. Sin embargo, diversas fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el número de autobuses movilizados habría sido considerablemente superior a esa cifra.
La presencia de estos vehículos evidencia el esfuerzo de organización del PSOE para reunir a sus simpatizantes en una cita que busca proyectar una imagen de respaldo a Sánchez en plena precampaña. Dos Hermanas, uno de los principales bastiones electorales socialistas en Andalucía, ha ofrecido, nuevamente, al presidente un escenario especialmente favorable para exhibir músculo político a través de la movilización de multitud de autobuses venidos de todas partes de Andalucía.
Ocho coches oficiales
El desplazamiento de Sánchez también ha estado acompañado de una comitiva oficial formada por ocho coches y tres motocicletas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El dispositivo ha escoltado al presidente durante su llegada al municipio hasta el Auditorio Municipal Los del Río de Dos Hermanas para participar en el acto.
La movilización de medios de transporte y el despliegue de seguridad han marcado la logística de una jornada en la que el PSOE ha vuelto a recurrir a Dos Hermanas como escaparate político. La localidad sevillana constituye uno de los enclaves más representativos del socialismo andaluz, tanto por su trayectoria electoral como por el peso que conserva el partido en el gobierno municipal.
Con este acto, Sánchez se apoya en un territorio tradicionalmente favorable a los socialistas para reforzar su presencia política en Andalucía. La cifra de autobuses contabilizada sobre el terreno por OKDIARIO, al menos 14, podría quedarse corta, según las diversas fuentes consultadas por este periódico.