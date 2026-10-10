Éste es el militante socialista que agredió a un periodista de OKDIARIO en el mitin de Sánchez en Dos Hermanas

El militante socialista que agredió a un periodista de OKDIARIO durante el acto de precampaña de Pedro Sánchez en Dos Hermanas estaba a cargo de la organización de la llegada de los autobuses fletados desde distintos puntos de Andalucía para trasladar asistentes al mitin. El hombre golpeó el teléfono móvil del reportero y lo tiró al suelo cuando éste grababa cómo se repartían pulseras del PSOE entre quienes acudían a la convocatoria para acceder a una zona privilegiada del recinto.

El individuo, que aparece en la fotografía de la presente noticia, reaccionó con violencia cuando el periodista trataba de documentar la llegada de los asistentes. Tras el manotazo al dispositivo, lejos de disculparse, ironizó sobre lo ocurrido: «Ten cuidado, que se te cae el móvil». A continuación, comenzó a exigir al reportero que dejara de grabarlo y llegó a amenazarlo: «Te reviento el móvil si me sigues grabando».

Los hechos se produjeron este sábado en Dos Hermanas, uno de los principales bastiones electorales del PSOE en Andalucía. En el mismo, dos personas se habían colocado delante de la cámara para obstaculizar la grabación. El reportero se desplazó para continuar con su trabajo, momento en el que intervino el militante socialista, que golpeó el teléfono y lo lanzó al suelo.

Ante lo ocurrido, el periodista acudió a los agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Intervención Policial (UIP) presentes en las inmediaciones para comunicarles que acababa de ser agredido. Sin embargo, el hombre siguió increpándolo y protagonizó una nueva escena de intimidación.

Cuando el reportero le reprochó que lo había agredido, el militante respondió con una provocación: «¿Que yo te he agredido? ¿Tú quieres ver lo que es una agresión?». Además, le advirtió de que, cuando terminara el acto, se iba a enterar de lo que era una agresión, mientras realizaba aspavientos y gestos con las manos que simulaban una amenaza de violencia física. La situación obligó a varias mujeres a intervenir para contener al individuo, que terminó siendo apartado y conducido hacia el interior del recinto.

Otra periodista de OKDIARIO, expulsada del acto

El incidente no fue el único obstáculo al que se enfrentó el equipo de OKDIARIO durante la cobertura del mitin de Pedro Sánchez. Otra periodista de este medio que acudió a la convocatoria también fue expulsada del recinto después de que le comunicaran que no podía permanecer allí porque no estaba acreditada.

Según el relato de la reportera, cuando explicó que era prensa y que había acudido para cubrir informativamente el acto, le indicaron que, al no disponer de acreditación, no podía desarrollar su trabajo y debía abandonar un lugar público como el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas.