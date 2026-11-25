La número uno de Vox en la lista al Congreso por Baleares, Maribel Cerezo, ha pedido este miércoles a la Junta Electoral que aclare el misterioso envío de la tarjeta censal recibido por la portavoz del partido en el Parlament correspondiente a su marido fallecido hace 15 años. Cerezo lo ha anunciado a preguntas de OKBALEARES.

«Se tiene que garantizar que esas tarjetas censales no lleguen a los domicilios donde las personas ya no están viviendo. Nosotros queremos pensar que la Junta Electoral va a tomar todas las cartas en el asunto para poder garantizar que estas sean unas elecciones limpias y que podamos confiar en ellas».

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, afirmó este lunes haber recibido una tarjeta censal a nombre de su marido, fallecido hace 15 años y cinco meses, para las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo explicó en la rueda de prensa semanal, en la que aseguró que desde el Gobierno central «son capaces de alterar el censo electoral» y de «hacer votar a los muertos con tal de no perder su asiento en la Moncloa».

Sobre la limpieza del proceso, la candidata Cerezo ha añadido que «Vox está haciendo todo para que estas elecciones sean lo más limpias posible y que podamos contar los votos sin ningún tipo de problema ni de miedo».

Cañadas, la diputada que recibió la tarjeta censal de su marido fallecido hace 15 años, ya apuntó al exponer su caso que «cuando decimos que estas son las elecciones más importantes de los últimos años, es por cosas como estas». La portavoz ha relatado que la tarjeta llegó a la casa familiar a nombre de su marido y ha pedido que se aclare por qué se ha producido el envío tantos años después de su fallecimiento.