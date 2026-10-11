Sánchez presiona al Supremo para que los supuestos nietos del exilio puedan votar el 29-N: «Le pido que frene este intento de atropello»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presionado al Tribunal Supremo para que los descendientes de exiliados que accedieron a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática puedan votar el próximo 29 de noviembre: «Le pido que frene este intento de atropello». Así se ha expresado en el segundo mitin preelectoral del PSOE este domingo en Ponferrada (León).

«En una democracia, el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza», ha indicado el dirigente socialista en su segundo mitin de campaña. El presidente ha dicho que a los miembros de la oposición «nunca les gustó la Ley de Memoria Democrática». «Sabéis que tanto el PP como Vox han presentado una denuncia para que no puedan votar 400.000 españoles a los que se les reconoció la nacionalidad española y, por tanto, su derecho a votar, que es uno de los principales derechos, si no el fundamental, en una democracia», ha asegurado Sánchez.

«Ya votaron en 2023, votaron en 2024 y en 2025 también en las elecciones celebradas en Castilla y León», ha defendido el jefe del Ejecutivo. Sánchez ha dudado incluso que esa prohibición sea «constitucional».

En esa línea, el presidente ha asegurado que, en caso de que el Alto Tribunal confirme la petición de PP y Vox, «los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar».

El presidente aludía a la conocida como Ley de Nietos. Esa norma permitió a los descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad y, por tanto, el derecho al voto, pero sus efectos electorales fueron suspendidos por el Supremo.

El Alto Tribunal ordenó, respecto a los descendientes de exiliados ya inscritos en el censo de residentes ausentes (CERA), la suspensión de «los efectos electorales de la inscripción en dicho censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse», también hasta que exista sentencia firme. Y ordenó a la Junta Electoral Central que les entregase «de inmediato» a los encargados de los registros consulares cuáles eran los nacionalizados por una instrucción que ampliaba los efectos de la norma a los descendientes cuya salida de España no se debiera a un exilio por motivos políticos.

Contra Feijóo por el voto por correo

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a criticar desde su mitin de Ponferrada al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus dudas sobre el voto por correo. «Era presidente de Correos; se encargaba del voto por correo», ha recordado el presidente. Y ha añadido: «Ahora dice que no se fía de los directivos de Correos». «En Feijóo no confía ni Feijóo», ha ironizado el secretario general del PSOE.

«Es importante no olvidar el derecho que tenemos los ciudadanos a votar por correo, porque si llenamos las urnas gana la gente; si no las llenamos, por supuesto, van a ganar los de arriba», ha reflexionado el presidente.

Además de Sánchez, han hablado en el acto el líder del PSOE en León, Javier Cendón; la vicesecretaria general de los socialistas castellano-leoneses, Nuria Rubio; el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. A su vez, al presidente le han acompañado los ministros vallisoletanos Óscar Puente, titular de Transportes, y Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Según el propio PSOE, han acudido a la Sala Turbinas del espacio de La Térmica Cultural unas 2.000 personas y otro millar se han tenido que quedar en los exteriores debido a la limitación de aforo.