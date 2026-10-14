Aviso a quienes quieran comprar su primera vivienda: así funcionan los préstamos de 50.000 euros del Gobierno

Tener un sueldo fijo no siempre es suficiente para comprar una casa. En España, muchas personas podrían pagar una hipoteca todos los meses, pero se encuentran con el mismo problema cuando empiezan a buscar vivienda y que tiene que ver con el dinero que necesitan tener ahorrado antes de entrar a vivir. Por ello, y en medio de la crisis de vivienda que marca la actualidad, el Gobierno anunciaba hace poco una nueva línea de préstamos de hasta 50.000 euros, sin intereses ni comisiones. La medida, incluida en el programa Tu Casa, permitirá financiar parte del precio de adquisición de la primera vivienda habitual. Pero se debe tener en cuenta que el dinero no se entregará a fondo perdido y habrá que cumplir una serie de requisitos de los que ha querido hablar la María Cristina Clemente a través de su cuenta de TikTok @notariabuendia

Clemente ha advertido de hecho, que aceptar esta financiación también supone asumir determinadas limitaciones sobre la vivienda, incluso después de haber devuelto todo el dinero. Por eso, antes de solicitar ese préstamo de 50.000 euros y que se podría usar para pagar la entrada a un piso, conviene conocer cuánto se puede recibir, cuándo habrá que devolverlo y qué ocurrirá si algún día se decide vender la casa.

Cómo funcionan los préstamos de hasta 50.000 euros para comprar vivienda

La primera cuestión que hay que tener clara es que el Gobierno no va a entregar automáticamente 50.000 euros a cualquier persona que quiera comprar una casa, sino que en realidad dependerá del precio del inmueble, puesto que el préstamo podrá cubrir hasta el 20% de su valor, sin superar en ningún caso los 50.000 euros De este modo, si por ejemplo el piso o casa que queremos comprar vale 150.000 euros se puede acceder a un máximo de 30.000 euros de financiación pública. Y para un piso de 250.000 euros, en cambio, el importe podría alcanzar los 50.000 euros.

Además, existe otra condición fundamental y que tiene que ver con el hecho de que la compra debe realizarse mediante una hipoteca bancaria. No será posible pedir este dinero por separado para adquirir una vivienda al contado, aunque el comprador disponga de ahorros o haya recibido una herencia. Y hay otro detalle importante. Que el Gobierno conceda esta financiación no significa que el banco esté obligado a aprobar la hipoteca. La entidad seguirá estudiando la situación económica del solicitante antes de decidir si le presta el resto del dinero.

Cuándo habrá que devolver los 50.000 euros del Gobierno

Una de las principales ventajas anunciadas es que estos préstamos tendrán un interés del 0%. Tampoco se cobrarán comisiones, por lo que el comprador devolverá el capital que haya recibido sin añadir intereses. Pero eso no quiere decir que el dinero sea gratis. Tal y como explica y deja claro María Cristina Clemente, el programa contempla un periodo de carencia relacionado con la duración de la hipoteca, hasta un máximo de 30 años. Y luego habrá un plazo de hasta diez años para devolver el préstamo público.

La letra pequeña que afecta a la venta de la vivienda

Hasta aquí, la medida puede parecer una buena solución para quienes no consiguen reunir la entrada. Sin embargo, hay una condición que merece especial atención y que menciona la notaria. Las viviendas compradas con esta financiación tendrán un precio máximo de venta, y esa limitación será permanente. ¿Qué significa esto? Que si alguien compra un piso por 200.000 euros y decide venderlo veinte años después, no podrá pedir cualquier cantidad, aunque los inmuebles de su barrio se hayan encarecido considerablemente.

El precio máximo se calculará tomando como referencia el importe de compra y actualizándolo según la evolución del IPC. También podrán considerarse determinadas mejoras realizadas en la vivienda, conforme a las reglas que se establezcan. Lo llamativo es que esta obligación seguirá existiendo aunque se hayan pagado tanto la hipoteca como el préstamo del Gobierno. Además, la restricción deberá aparecer en la escritura y quedar inscrita en el Registro de la Propiedad, tal como establece el Real Decreto-ley 29/2026.

Qué requisitos faltan por conocer antes de solicitar la ayuda

El programa no establece un límite de edad, por lo que podrán acceder personas de distintas generaciones que quieran adquirir su primera vivienda habitual. Sin embargo, todavía quedan aspectos pendientes de concretar, como determinados requisitos de los beneficiarios y el procedimiento para solicitar la financiación. También habrá que tener en cuenta los gastos de compraventa y la capacidad económica necesaria para afrontar la hipoteca.