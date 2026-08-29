Una experta sobre el auge de las segundas residencias en España: «El teletrabajo ha cambiado el mercado»

Durante años, la segunda residencia estuvo asociada casi exclusivamente a las vacaciones de verano o a las escapadas puntuales. Sin embargo, ese concepto ha cambiado profundamente. Hoy, comprar una vivienda fuera de la residencia habitual responde a una nueva manera de entender el bienestar, el trabajo y la inversión. La posibilidad de teletrabajar, la necesidad de desconectar del ritmo de las grandes ciudades y el deseo de vivir rodeados de naturaleza han convertido estas propiedades en mucho más que un activo inmobiliario. Cada vez son más los compradores que buscan espacios con identidad, privacidad y una arquitectura capaz de mejorar su día a día. Silvia Hengstenberg, fundadora de The Sibarist, analiza cómo está evolucionando este mercado y por qué la calidad de vida se ha convertido en el principal motor de compra de unas viviendas que ya no se eligen únicamente por su rentabilidad económica, sino también por todo lo que aportan a nivel personal y emocional.

La segunda residencia deja de ser estacional para formar parte del proyecto de vida

«Estamos viviendo una convergencia de factores. Por un lado, la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar ha cambiado la forma de entender el tiempo y la vivienda. Por otro, existe una necesidad creciente de recuperar calidad de vida, contacto con la naturaleza y espacios donde desconectar del ritmo de las grandes ciudades».

El mercado de las segundas residencias vive uno de sus momentos más interesantes en España. Aunque tradicionalmente este tipo de viviendas estaban ligadas al descanso vacacional, hoy representan mucho más. La transformación de los hábitos laborales y personales ha modificado las prioridades de quienes buscan invertir.

Para Silvia Hengstenberg, este crecimiento responde a varios factores que coinciden en el tiempo. «Estamos viviendo una convergencia de factores. Por un lado, la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar ha cambiado la forma de entender el tiempo y la vivienda. Por otro, existe una necesidad creciente de recuperar calidad de vida, contacto con la naturaleza y espacios donde desconectar del ritmo de las grandes ciudades».

A esta nueva realidad se suma un contexto económico que también influye en las decisiones de compra. «Hay un factor económico muy relevante: el fuerte encarecimiento de los mercados urbanos, especialmente en ciudades como Madrid. Muchos compradores están optando por diversificar su patrimonio incorporando una segunda residencia que, además de preservar valor, les aporte un retorno en bienestar. Ya no se trata únicamente de una inversión financiera, sino también de una inversión en la forma de vivir».

Precisamente esa combinación entre rentabilidad y disfrute personal explica gran parte del fenómeno actual. «La rentabilidad económica sigue siendo importante, especialmente cuando hablamos de activos singulares que mantienen mejor su valor en el tiempo. Pero cada vez tiene más peso la rentabilidad emocional», afirma.

«Los compradores buscan un lugar donde compartir tiempo con su familia, trabajar algunas temporadas, descansar y desconectar. La segunda residencia ha dejado de ser una casa para unas semanas de vacaciones y pasa a formar parte del proyecto de vida de muchas personas».

La fundadora de The Sibarist explica que el comprador actual ya no piensa en una casa reservada únicamente para unas semanas al año. «Los compradores buscan un lugar donde compartir tiempo con su familia, trabajar algunas temporadas, descansar y desconectar. La segunda residencia ha dejado de ser una casa para unas semanas de vacaciones y pasa a formar parte del proyecto de vida de muchas personas».

También destaca el cambio de mentalidad experimentado en los últimos años. «Antes, la segunda residencia respondía a un uso claramente estacional. Hoy forma parte de una nueva manera de vivir. El comprador busca espacios que pueda disfrutar durante todo el año, donde combinar trabajo, descanso y vida familiar».

El bienestar se convierte en uno de los principales criterios de compra

Hablar de segunda residencia ya no significa únicamente hablar de metros cuadrados o de una buena ubicación. Cada vez pesan más aspectos relacionados con la salud física y emocional. «El bienestar ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en uno de los principales criterios de compra», asegura Hengstenberg.

«La orientación, la entrada de luz natural, la calidad del aire, el silencio, la privacidad, el contacto con la naturaleza o la posibilidad de caminar sin coger el coche son aspectos que hoy pesan tanto como la superficie o el número de dormitorios».

Y explica que hoy existen factores que antes pasaban desapercibidos y que ahora resultan decisivos. «La orientación, la entrada de luz natural, la calidad del aire, el silencio, la privacidad, el contacto con la naturaleza o la posibilidad de caminar sin coger el coche son aspectos que hoy pesan tanto como la superficie o el número de dormitorios».

Según la experta, la percepción sobre lo que significa calidad de vida también ha evolucionado considerablemente. «Calidad de vida significa disponer de tiempo y espacios que permitan vivir de otra manera. Significa desayunar frente al mar o a la montaña, trabajar rodeado de naturaleza, disfrutar de un jardín con la familia, salir a caminar o simplemente vivir en un entorno que reduzca el estrés cotidiano». La arquitectura adquiere igualmente un papel protagonista. «Los espacios bien diseñados, la luz natural, la relación con el paisaje y el confort mejoran nuestra experiencia diaria».

«Muchas personas priorizan invertir en un lugar que les permita vivir mejor antes que aumentar el consumo de otros bienes. Más que un lujo, empieza a entenderse como una inversión en calidad de vida».

Para muchos compradores, invertir en una segunda residencia ya no representa un lujo reservado a unos pocos. «Después de los últimos años, existe una mayor conciencia de que el tiempo y el bienestar son activos muy valiosos. Muchas personas priorizan invertir en un lugar que les permita vivir mejor antes que aumentar el consumo de otros bienes. Más que un lujo, empieza a entenderse como una inversión en calidad de vida».

El entorno importa tanto como la propia vivienda

En un mercado cada vez más exigente, la ubicación sigue siendo determinante, aunque ahora se analiza desde una perspectiva diferente. «El entorno tiene un peso enorme, incluso superior en muchas ocasiones», afirma Hengstenberg.

«Una buena arquitectura alcanza todo su potencial cuando está integrada en un paisaje excepcional. El silencio, las vistas, la privacidad, la cercanía al mar o a un parque natural son elementos que aportan un valor difícil de reproducir».

Una vivienda excepcional necesita un paisaje igualmente excepcional para alcanzar todo su potencial. «Una buena arquitectura alcanza todo su potencial cuando está integrada en un paisaje excepcional. El silencio, las vistas, la privacidad, la cercanía al mar o a un parque natural son elementos que aportan un valor difícil de reproducir».

Esta filosofía define también la manera de trabajar de The Sibarist. «No ayudamos únicamente a encontrar una casa; ayudamos a encontrar una forma de vivir».

Nuevos destinos donde el lujo significa tranquilidad y autenticidad

Las preferencias geográficas también están cambiando. Frente a los grandes destinos turísticos tradicionales, ganan protagonismo enclaves menos conocidos, donde predominan la calma y el contacto con la naturaleza.

«La costa de Cantabria, Asturias, determinadas zonas del norte de Galicia o enclaves de interior bien comunicados con Madrid están despertando un enorme interés entre compradores nacionales e internacionales».

«Observamos un interés creciente por destinos que combinan autenticidad, naturaleza y buena calidad de vida. La costa de Cantabria, Asturias, determinadas zonas del norte de Galicia o enclaves de interior bien comunicados con Madrid están despertando un enorme interés entre compradores nacionales e internacionales».

El motivo resulta evidente. «No buscan únicamente un destino turístico; buscan lugares donde realmente puedan pasar temporadas».

La tendencia hacia destinos menos masificados es clara. «El concepto de lujo está evolucionando. Hoy el verdadero lujo tiene mucho más que ver con la privacidad, el espacio, el paisaje y el tiempo que con la ostentación. Muchos compradores prefieren un pequeño pueblo con identidad o una playa tranquila antes que un destino excesivamente urbanizado».

Ese cambio también está impulsando el atractivo del entorno rural. «Estamos asistiendo a una auténtica revalorización del mundo rural. Hoy hablamos de entornos perfectamente conectados, con excelentes servicios, una gastronomía extraordinaria y un enorme patrimonio natural y arquitectónico».

Como resume Hengstenberg, «el lujo residencial ya no depende exclusivamente de una ubicación urbana. También puede encontrarse en una casa frente al mar, una finca entre montañas o una casona histórica rehabilitada con sensibilidad».

Un comprador mucho más informado y exigente

«Es un comprador muy informado, que ha viajado mucho y compara España con otros mercados internacionales».

El perfil del comprador también ha evolucionado notablemente. «Es un comprador muy informado, que ha viajado mucho y compara España con otros mercados internacionales», explica.

Ese conocimiento hace que valore otros aspectos que antes podían quedar en un segundo plano. «Valora la arquitectura, el diseño, la sostenibilidad, la calidad constructiva y la singularidad mucho más que hace unos años. Busca propiedades con identidad y capaces de mantener su valor en el tiempo».

Cuando se le pregunta qué buscan realmente estos compradores, Hengstenberg evita quedarse con un único concepto. «Más que elegir uno de estos factores, busca un equilibrio entre todos ellos. Quiere privacidad, pero también un entorno auténtico; valora el diseño, pero siempre al servicio del confort; aprecia la exclusividad, aunque entendida como la posibilidad de acceder a un lugar difícil de encontrar. En definitiva, busca autenticidad».

En esta transformación también ha influido decisivamente el trabajo en remoto. «Ha sido uno de los grandes aceleradores del mercado. Muchas personas han descubierto que pueden trabajar desde cualquier lugar sin perder productividad. Eso ha permitido que la segunda residencia deje de utilizarse únicamente durante los periodos vacacionales y pase a disfrutarse durante temporadas más largas».

La autenticidad y la escasez marcan el verdadero valor

«Existe una atracción muy especial por propiedades históricas que han sido restauradas con sensibilidad, respetando sus materiales, proporciones y esencia original. Ese tipo de patrimonio transmite una identidad que resulta muy difícil de reproducir».

En un mercado donde abundan las promociones de obra nueva, lo verdaderamente exclusivo es aquello que resulta irrepetible. «Es la combinación de arquitectura, ubicación, historia, paisaje y carácter», responde Hengstenberg al definir qué convierte una propiedad en única.

Las viviendas con personalidad siguen despertando un enorme interés. «Existe una atracción muy especial por propiedades históricas que han sido restauradas con sensibilidad, respetando sus materiales, proporciones y esencia original. Ese tipo de patrimonio transmite una identidad que resulta muy difícil de reproducir».

Eso no significa que la arquitectura contemporánea haya perdido protagonismo. «Cuando el comprador elige una arquitectura contemporánea, espera que tenga atributos diferenciales. Ya no basta con que sea nueva; debe ofrecer un diseño excepcional, una excelente calidad constructiva, eficiencia energética, confort y una relación inteligente con la luz, el paisaje y el entorno».

En ambos casos, concluye, existe un denominador común. «Lo que se premia es el carácter. El mercado ya no valora únicamente lo nuevo; valora lo singular».

La escasez de este tipo de inmuebles también explica su atractivo creciente. «Las propiedades realmente excepcionales son muy limitadas y esa escasez hace que mantengan mejor su valor incluso en momentos de incertidumbre. La arquitectura de autor, las casas con historia bien conservadas o las ubicaciones privilegiadas son activos que difícilmente pueden multiplicarse».

Un mercado que seguirá evolucionando hacia la calidad

Las perspectivas para los próximos años apuntan hacia un mercado cada vez más selectivo. «Hacia un mercado cada vez más cualitativo. Los compradores serán más exigentes y priorizarán propiedades con identidad, buena arquitectura, sostenibilidad, eficiencia y una fuerte conexión con el entorno. Cada vez importará más el bienestar», señala Hengstenberg.

Respecto a la demanda, considera que continuará siendo sólida porque responde a un cambio profundo en la sociedad. «Creemos que seguirá existiendo una demanda sólida porque responde a un cambio estructural en la forma de vivir. Probablemente el mercado se estabilice en volumen, pero las propiedades verdaderamente singulares seguirán siendo muy demandadas».

Entre las tendencias que marcarán el futuro destaca «la arquitectura con identidad y valor atemporal, la naturaleza y el bienestar como principales activos, la sostenibilidad entendida desde la calidad y la durabilidad, la flexibilidad para combinar vida personal y profesional y la búsqueda de propiedades auténticas, escasas e irrepetibles».

Su visión resume la transformación que está viviendo este mercado: «Ya no se compran únicamente segundas residencias; se eligen lugares donde vivir mejor. El verdadero lujo ya no consiste en tener más metros cuadrados, sino en disfrutar de más tiempo, más naturaleza, más silencio y una arquitectura capaz de mejorar nuestra forma de vivir».