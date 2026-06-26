La vivienda ya es más valiosa que nunca. Tanto es así que ahora el 55% de todos los ciudadanos españoles mayores de 65 años se plantea vender su casa en nuda propiedad con el fin de ganar dinero para disfrutar durante la jubilación. Aprovechando la revalorización del metro cuadrado, más de la mitad de los jubilados ahora prefiere vender su casa y ganar liquidez en lugar de dejarla en herencia.

Con estas ventas, además, evitan tener que buscar un nuevo hogar. A través de la nuda propiedad pueden seguir viviendo en su domicilio hasta su defunción a la vez que ingresan una cantidad considerable por las mismas. Antes, esta opción sólo la elegían el 34% de los mayores de 65 años, pero sólo en dos años se ha disparado hasta un 20% más.

Según un informe elaborado por la promotora inmobiliaria Culmia, la crisis de la vivienda ha acabado con la percepción tradicional de los jubilados como un perfil más inmóvil o vinculado necesariamente a la permanencia en la vivienda habitual. Ahora, explican, tiene «una relación más dinámica con el hogar».

El estudio, de hecho, analiza cómo está evolucionando la percepción de la vivienda como activo patrimonial. Y es que ahora, para una parte relevante de los mayores de 65 años, la vivienda deja de entenderse únicamente como un bien en propiedad para convertirse también en un recurso estratégico durante la etapa de jubilación.

El documento refleja que ya uno de cada tres mayores de 65 años (33%) se plantea cambiar de vivienda. Se trata de un dato muy superior al 14,9% registrado en el mismo estudio de 2022.

El dato refleja un cambio de mirada sobre la etapa senior: la vivienda deja de ser necesariamente un lugar de permanencia definitiva para convertirse en un valioso activo que puede revisarse en función de nuevas prioridades vitales.

Ventajas fiscales de la nuda propiedad

Uno de los primeros beneficios fiscales al invertir en nuda propiedad es la reducción en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este impuesto se paga al momento de adquirir la propiedad y, en una nuda propiedad, el valor imponible suele ser menor porque se calcula únicamente sobre la parte que corresponde a la nuda propiedad, sin el derecho de uso del usufructuario. Al descontarse el valor del usufructo, el ITP podría reducirse en un 30% y un 50%.

Además, durante el periodo de usufructo, los rendimientos del inmueble —como el alquiler— pertenecen al usufructuario, por lo que el propietario de la nuda propiedad no debe tributar en el IRPF por los posibles ingresos generados por el uso del inmueble.

Otra ventaja fiscal indirecta es la exención de responsabilidad en gastos de mantenimiento, comunidad e Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Estos costos suelen ser asumidos por el usufructuario, lo que reduce la carga de gastos corrientes para el nudo propietario.

Además de todo ello, si en algún momento el propietario de la nuda propiedad decide venderla, esta operación también tiene ventajas fiscales. Como el valor de la nuda propiedad es inferior al de la propiedad plena, el impuesto sobre la ganancia patrimonial al momento de la venta también será menor, lo que permite al propietario optimizar la rentabilidad neta de la inversión.

Viviendas más caras o en pueblos

En el informe también se constata una mayor diversidad presupuestaria dentro de este segmento de la población. Los mayores de 65 años son el grupo que más contempla viviendas por encima de los 600.000 euros, pero también el que más considera viviendas por debajo de los 100.000 euros.

En el último caso, la probabilidad de que sean en municipios de baja densidad poblacional es mayor, puesto que en los grandes núcleos urbanos ya apenas existen propiedades por menos de esa cantidad.

Entre los jubilados, el 34,9% optaría por permanecer en la misma ciudad e incluso en el mismo barrio en caso de cambio, una cifra inferior a la registrada entre otros grupos de edad. Además, este colectivo muestra una mayor predisposición a cambiar de ciudad dentro de la misma comunidad autónoma, una opción contemplada por el 12,4%.