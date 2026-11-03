Carolina Molas desmonta el lío del nombre de su nieto, hijo de Alejandra Onieva: «¡Claro que no se llama Héctor!»

La familia Onieva está de celebración y Carolina Molas no puede ocultar la felicidad que atraviesa desde que se ha estrenado como abuela. El pasado 14 de septiembre, Alejandra Onieva y Jesse Williams se convirtieron en padres de su primer hijo en común, apenas cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’ en una ceremonia secreta celebrada en Los Ángeles. Desde entonces, la actriz y el protagonista de Anatomía de Grey disfrutan de esta nueva etapa lejos de los focos, mientras sus familiares se adaptan a la llegada del nuevo miembro del clan. Precisamente, Carolina ha regresado a España después de pasar varias semanas en Estados Unidos junto a su hija y su nieto, y ha aprovechado su reaparición pública para contar cómo están viviendo este momento tan especial. La empresaria ha asistido a una cena organizada por su hijo, Íñigo Onieva, en Vega Members Club, el exclusivo establecimiento que regenta en Madrid, donde también han estado presentes Isabel Preysler y Tamara Falcó. A su salida, ha atendido a las cámaras y ha dejado algunas declaraciones de lo más reveladoras.

Una de las grandes incógnitas que rodean al recién nacido tiene que ver con su nombre. Y es que, después de que Jesse Williams compartiese un divertido vídeo en sus redes sociales en el que aparecía junto a su suegra, muchos dieron por hecho que el pequeño se llamaba Héctor. Sin embargo, Carolina Molas ha querido desmontar esta teoría y aclarar que ese no es el nombre de su nieto. Con una gran sonrisa y sin perder el sentido del humor, la empresaria ha reaccionado cuando le han preguntado por el supuesto Héctor: «Maravilloso, claro que no se llama Héctor, pero bueno…». Una rectificación que ha pillado por sorpresa a quienes daban por buena esta información y que ha vuelto a dejar en el aire cómo han decidido llamar Alejandra y Jesse a su primer hijo. Preguntada por el origen de la confusión, Carolina ha dado una pista bastante particular: «Es el remake de una película». Una explicación con la que ha aclarado que el vídeo compartido por el actor estaba relacionado con una referencia cinematográfica y no con la presentación oficial del bebé. Eso sí, la empresaria no ha querido desvelar el verdadero nombre del pequeño, manteniendo así el misterio sobre uno de los detalles más buscados de la nueva familia.

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Más allá de esta divertida anécdota, Carolina se ha mostrado encantada con su nueva faceta de abuela y ha reconocido que está viviendo estos primeros meses con muchísima ilusión. La madre de Íñigo Onieva ha podido acompañar de cerca a Alejandra durante las semanas posteriores al nacimiento y no ha dudado en destacar lo emocionada que está su hija con esta nueva aventura. Al preguntarle cómo está llevando la actriz su estreno en la maternidad, ha contestado: «Claro, está muy emocionada». También ha explicado que, aunque la llegada de un bebé supone mucho trabajo y una adaptación constante a las nuevas rutinas, Alejandra está completamente entregada a su hijo: «Pues mucho trabajo, pero está volcadísima, claro». Unas palabras con las que deja entrever que la actriz está disfrutando plenamente de esta etapa, centrada en el cuidado del pequeño y en la familia que acaba de formar junto a Jesse Williams.

La empresaria también ha confirmado que Alejandra Onieva regresará pronto a España con su marido y su hijo, por lo que el reencuentro familiar no tardará en producirse. Después de estas semanas en Estados Unidos, la actriz podrá compartir con sus seres queridos esta nueva etapa y presentar al pequeño a quienes todavía no hayan tenido ocasión de conocerlo. Sin embargo, cuando los periodistas han querido saber si Íñigo Onieva ya ha podido conocer personalmente a su sobrino, Carolina ha preferido echar el freno y no entrar en detalles. «Eso no lo voy a decir», ha respondido entre risas antes de despedirse de los medios. Una contestación con la que ha evitado confirmar si su hijo y Tamara Falcó han viajado hasta Estados Unidos o si tendrán que esperar a la próxima visita de Alejandra para conocer al nuevo integrante de la familia.