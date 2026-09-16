Alejandra Onieva y Jesse Williams dan la bienvenida a su primer hijo en común: «Ha sido un niño»

Alejandra Onieva y Jesse Williams están de enhorabuena. El pasado lunes, 14 de septiembre, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común en Los Ángeles, la ciudad donde residen. Así lo ha contado el periodista Alberto Guzmán en el programa El sótano club, desde donde ha asegurado que tanto la madre como el recién salido están en perfectas condiciones. «Ha salido todo fenomenal y toda la familia está muy contenta», señalaba.

Fue el pasado mes de mayo cuando conocimos que la hermana de Íñigo Onieva, de 34 años, se había casado en secreto con el actor de Anatomía de Grey y que esperaba un hijo suyo. Desde entonces, son pocos los detalles que se han conocido al respecto, pero el periodista encargado de sacar a la luz su nacimiento ha desvelado que ha sido un niño. No obstante, por ahora, el nombre que han elegido para el mismo continúa siendo un absoluto misterio, ya que los padres no se han pronunciado al respecto aún.

EXCLUSIVA MUNDIAL: Alejandra Onieva y Jesse Williams ya han sido padres de un niño.#ElSótano15S @AlbertoGuzmanU1 pic.twitter.com/z6tx1Z4mP2 — TEN TV (@TENtv) September 15, 2026

Cabe destacar que la llegada de este nuevo miembro a la familia supone una experiencia completamente nueva para Alejandra Onieva, ya que se trata de su primer hijo. Aunque no ocurre lo mismo en el caso de Jesse Williams, quien ya conoce de cerca la paternidad. El intérprete es padre de Sadie y Maceo, nacidos durante su matrimonio con Aryn Drake-Lee. Así, el recién nacido se convierte en el tercer hijo del actor, quien inicia ahora una nueva etapa familiar junto a la actriz española. Al mismo tiempo, el bebé ha convertido en abuela por primera vez a Carolina Molas, así como ha vuelto a colgar el título de tíos a Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Tan solo un día antes de conocerse esta feliz noticia, Tamara Falcó acudió al desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y, a su llegada, habló sin tapujos con la prensa de la llegada de Jesse Williams a la familia. «Sí, hemos tenido la suerte de conocerle. Él es un enamorado de España y ha venido», desveló, asegurando que su cuñada había encontrado «su lugar, su sitio y al amor de su vida».

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Alejandra y Jesse se conocieron a principios de 2024, cuando ambos coincidieron en el rodaje de Hotel Costiera, una producción de Prime Video. Fue durante aquellas grabaciones en Italia donde surgió entre ellos algo más que una amistad y, desde entonces, no se han vuelto a separar. A pesar de ello, lo cierto es que no fue hasta septiembre de 2025 cuando trascendieron sus primeras imágenes besándose apasionadamente, las cuales confirmaron por completo su historia de amor.