La confesión de Unai Simón (29 años) que nadie hubiera imaginado: «Mi bocadillo de la victoria es una hamburguesa y mezclamos kétchup y mayonesa para hacer una salsa rosa»

Unai Simón (Murguía, 11 de junio de 1997) puso en pie al Palladium de Londres por el impresionante discurso que pronunció tras recibir el Yashin al mejor portero del año en la gala del Balón de Oro. El campeón del mundo con la selección española tocó la fibra de todos los asistentes después de pronunciar unas bonitas palabras tras subir al escenario. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión y el discurso viral de Unai Simón.

Unai Simón ha obtenido a sus 29 años el reconocimiento del mundo del fútbol después de sus últimos años de títulos con la selección española. El portero del Athletic ha sido el segundo de España en la Eurocopa 2024 y un Mundial 2026 en el que incluso se especuló en su día con una posible suplencia en detrimento de David Raya o Joan García. Finalmente, Luis de la Fuente volvió a tener razón con su decisión y el portero recogió el pasado lunes el Trofeo Yashin al mejor portero del año.

Unai Simón hizo un canto a la normalidad en un discurso en el que se reflejaron todos los valores de un portero que, antes de ser el mejor del mundo en su puesto, es persona. Durante su intervención dio las gracias a sus padres, su novia e incluso a la cuadrilla de su infancia. «Tengo un grupo de amigos muy sano al que le puedo contar cualquier problema, una novia, tengo mucha gente que me apoya», dijo en una entrevista reciente y, al hilo del galardón entregado al portero, también se han hecho virales otras declaraciones en las que contaba su forma de celebrar las victorias.

«Después de los partidos, me gustaba celebrarlo con la familia y una hamburguesa. Solíamos mezclar kétchup y mayonesa y hacer una salsa rosa y juntarla con las patatas. Esos momentos son los que al final se quedan más allá del campo y de los partidos; juntarte con la familia y los amigos y celebrar es lo bonito», son las palabras pronunciadas por Unai Simón en una entrevista al diario AS que recoge la revista Lecturas.

El discurso viral de Unai Simón

«Es un premio imposible de recoger sin la ayuda de muchas personas. A mis padres y a mi hermano, por haberme educado con unos principios. A mi novia, mi oasis de tranquilidad en este mundo del fútbol. A mi cuadrilla de la infancia, que me hace ver lo privilegiados que somos. A todos los entrenadores y compañeros de la selección; Joan, David, sin vosotros habría sido imposible», comenzó diciendo Unai Simón en un discurso que se ha hecho viral en los últimos días.

«He aprendido a amar a un club como es el @AthleticClub, a sus colores, a su historia y a una afición a la que estoy eternamente agradecido». ❤️🦁 Unai Simón es puro sentimiento athleticzale. #ballondor #LaCasaDelFútbol https://t.co/Ve4ybrYhPI — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 26, 2026

Unai Simón también se quiso acordar, tras recoger el premio de sus compañeros en el vestuario y las personas que han sido importantes durante su carrera. «A los del Athletic, en especial a De Marcos, Lekue y Guruzeta. Lo importante es el legado que uno deja cuando esto acabe: ser buenas personas y compañeros, más allá de los títulos. El mayor ejemplo es el Txopo Iribar. El Athletic me lo ha dado todo. Amo sus colores y su historia, y gracias a la afición», finalizó en un discurso que puso en pie a los presentes en el Palladium de Londres.