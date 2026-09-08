Unai Simón, Raya, Joan García y… ¡Vozinha!, candidatos a mejor portero del año

Unai Simón lidera el poderío español entre los diez candidatos al Trofeo Yashin 2026, el Balón de Oro de los porteros. El guardameta del Athletic parte como gran favorito después de coronarse campeón del mundo con España y conquistar el Guante de Oro del torneo. Su extraordinaria actuación en Norteamérica, donde batió el récord histórico de imbatibilidad en un Mundial, le coloca por delante de una competencia de enorme nivel.

La candidatura de Unai Simón también está respaldada por su rendimiento con el Athletic. No estará solo entre los aspirantes españoles: David Raya, fundamental en el Arsenal gracias a su seguridad y extraordinario juego con los pies, y Joan García, portero del Barcelona y Zamora, completan una potente representación nacional en la lista.

Entre sus grandes rivales aparecen el argentino Emiliano Martínez, ganador de anteriores ediciones; Bono, campeón de África con Marruecos; y Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial con Cabo Verde. Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Édouard Mendy y Matvey Safonov completan una candidatura de máximo nivel. Sin embargo, ningún aspirante presenta una hoja de servicios tan contundente como la de Unai Simón, que llegará a la gala del próximo 26 de octubre en Londres como el hombre a batir.