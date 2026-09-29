Unanimidad y reconocimiento máximo de Leyendas España al gran momento de la selección española

Sevilla nunca defrauda. La capital hispalense sirvió una vez más de nexo de unión para Leyendas España, que congregó a más de 20 futbolistas internacionales en un evento previo al partido de la selección en el Sánchez Pizjuán frente a Croacia. El encuentro reunió a jugadores de diferentes etapas en la historia de la selección española, que vive otro de sus mejores momentos tras levantar el título de campeones del mundo por segunda vez.

El restaurante sevillano ‘La Barra de Plaza de Cuba’ fue el centro neurálgico para el almuerzo que Leyendas España organizó coincidiendo con el partido de la Selección. A Salva Ballesta, presidente de Leyendas España, le acompañaron Rafael Gordillo, Marc Bartra, Nolito, Adolfo Aldana, Cardeñosa, Ito, Luis Milla, Rafa Paz, Diego Rodríguez, Antonio Álvarez, Juan José, Montero, entre otros.

Una amplia nómina de futbolistas que han hecho y siguen haciendo historia con la selección española mientras disfrutan del equipo que dirige Luis de la Fuente. Nolito reconoce que esta selección «es un espectáculo. Luis de la Fuente tiene a los mejores jugadores del mundo, que son todos unos cracks y encima casi todos juegan en el mejor país del mundo, que es España».

En el mismo sentido se expresa Adolfo Aldana, al que le motiva ver a un grupo «que desprende humanidad pese a la calidad que atesoran. Da gusto ver jugar a un grupo que impone un estilo y le da lo mismo hacerlo en un Mundial que en un amistoso. Es una gran satisfacción verles jugar y no está de más que se encuentren un peldaño por encima de la Selección Campeona del Mundo de 2010».

Para Rafa Paz y Manuel Jiménez «es un orgullo ver a estos campeones. Luis les ha dado una idea de juego que es el modelo a seguir allá donde juegan. Es muy gratificante ver cómo España lidera la clasificación mundial por su capacidad, juego y ganas de seguir ganando».