Unai Simón (29 años), ganador del trofeo Yashin al mejor portero del mundo: «Gracias a la cuadrilla de mi infancia»

El trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero del mundo, opositaba a irse a España. Joan García, David Raya y Unai Simón, los tres porteros nacionales en el Mundial, estaban nominados. Finalmente, el último del trío mencionado se ha alzado con el galardón. Supone el mayor éxito de su carrera y lo consigue tras coronarse el pasado verano como campeón del mundo con España en un Mundial donde solo encajó un gol.

«Es un premio imposible de recoger sin la ayuda de muchas personas. A mis padres y a mi hermano, por haberme educado con unos principios. A mi novia, mi oasis de tranquilidad en este mundo del fútbol. A mi cuadrilla de la infancia, que me hace ver lo privilegiados que somos. A todos los entrenadores y compañeros de la selección; Joan, David, sin vosotros habría sido imposible», comenzó el meta del Athletic.

Unai Simón también quiso dedicar el triunfo a compañeros de vestuario y leyendas del Athletic y ha enfatizado el legado del futbolista. «A los del Athletic, en especial a De Marcos, Lekue y Guruzeta. Lo importante es el legado que uno deja cuando esto acabe: ser buenas personas y compañeros, más allá de los títulos. El mayor ejemplo es el Txopo Iribar. El Athletic me lo ha dado todo. Amo sus colores y su historia, y gracias a la afición», finalizó Unai Simón.

De rozar el premio a conquistar el trono

El Yashin culmina una progresión que ya le había acercado al galardón. En 2024 terminó segundo, por detrás de Emiliano Martínez. Dos años después, el portero del Athletic ha dado el paso definitivo con el peso de una actuación mundialista decisiva.

La distinción también proyecta el trabajo de Lezama. Unai ha crecido hasta convertirse en una referencia internacional desde la portería del Athletic, con la responsabilidad que supone defender una camiseta de enorme tradición y competir después por el puesto en la selección.

Londres reconoce ahora esa trayectoria y, sobre todo, su respuesta en el momento más importante. El Mundial le exigió estar a la altura de un equipo que aspiraba a ganarlo todo. Unai cumplió. España levantó la Copa y su portero tiene ya el trofeo que le acredita como el mejor del mundo.