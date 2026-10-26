Unai Simón reina en el mundo y se lleva el Yashin

Unai Simón ya es el mejor portero del mundo. El guardameta del Athletic ha conquistado en Londres el Trofeo Yashin después de sostener desde la portería el mayor éxito de su carrera: el Mundial ganado por España. El alavés pone el broche a un campeonato extraordinario y recibe el reconocimiento que terminó de ganarse bajo los palos, donde la selección de Luis de la Fuente encontró una garantía para alcanzar la segunda estrella.

El premio distingue a uno de los grandes responsables de la seguridad del campeón. España tuvo talento para mandar con el balón, recursos para superar a sus rivales y una estructura defensiva que respondió durante todo el torneo. Al final de esa cadena apareció Unai. Preparado para intervenir y con la serenidad necesaria para afrontar esos momentos en los que una parada puede cambiar el destino de un equipo.

Su Mundial dejó un balance contundente: un sólo gol encajado en ocho partidos y el Guante de Oro al mejor portero del campeonato. Bélgica fue la única selección que consiguió batirle. Un rendimiento que dio fuerza a su candidatura y que ahora encuentra continuidad en el reconocimiento conquistado en la gala del Balón de Oro.

Un Mundial para hacerse gigante

La dificultad de defender la portería de España va más allá del número de ocasiones que conceda el equipo. Exige concentración cuando el balón está lejos, capacidad para anticipar a la espalda de la defensa y precisión para intervenir después de muchos minutos sin trabajo. Unai respondió a esas exigencias y transmitió confianza a quienes tenía por delante.

También participó en el inicio del juego. Luis de la Fuente le pide personalidad para recibir, elegir la salida y asumir la responsabilidad de jugar cuando el rival aprieta. El guardameta forma parte de esa construcción y su entendimiento con el bloque permite a España encontrar soluciones desde su propia área.

El seleccionador mantuvo su confianza en él durante el camino hacia el Mundial. Un respaldo que Unai devolvió con rendimiento en el escenario de máxima exigencia. La Selección llegó hasta la final y volvió a dejar su portería a cero ante Argentina, en el 1-0 que entregó a España la segunda Copa del Mundo de su historia.

De rozar el premio a conquistar el trono

El Yashin culmina una progresión que ya le había acercado al galardón. En 2024 terminó segundo, por detrás de Emiliano Martínez. Dos años después, el portero del Athletic ha dado el paso definitivo con el peso de una actuación mundialista decisiva.

La distinción también proyecta el trabajo de Lezama. Unai ha crecido hasta convertirse en una referencia internacional desde la portería del Athletic, con la responsabilidad que supone defender una camiseta de enorme tradición y competir después por el puesto en la selección.

Londres reconoce ahora esa trayectoria y, sobre todo, su respuesta en el momento más importante. El Mundial le exigió estar a la altura de un equipo que aspiraba a ganarlo todo. Unai cumplió. España levantó la Copa y su portero tiene ya el trofeo que le acredita como el mejor del mundo.