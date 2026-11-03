Antonio Machado, escritor: «La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es»

El miedo a la muerte es una de las preocupaciones más universales del ser humano. A lo largo de la historia, filósofos y escritores han intentado encontrar una explicación que permita comprender por qué nos angustia tanto algo inevitable. Antonio Machado fue uno de ellos. El escritor sevillano recuperó una de las reflexiones más conocidas de Epicuro para plantear una idea que sigue despertando interés, ya que no tiene sentido temer a la muerte cuando, mientras vivimos, todavía no existe para nosotros y, cuando llega, ya no podemos experimentarla.

La reflexión de Machado sobre la muerte

«Mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos». Esta es una de las reflexiones que aparecen en Juan de Mairena, obra publicada por Antonio Machado en 1936. A través de este personaje ficticio, el poeta aborda cuestiones relacionadas con la existencia, el pensamiento y las contradicciones del ser humano.

La idea tiene su origen en Epicuro, filósofo griego que defendía que la muerte no debería convertirse en una fuente de sufrimiento. Su razonamiento parte de que todo lo que sentimos depende de nuestra capacidad de experimentar sensaciones. Por tanto, si la muerte supone el final de esa capacidad, no podemos sufrirla una vez que ha llegado.

Por qué no deberíamos tener miedo

La filosofía de Epicuro invita a dejar de anticipar un sufrimiento que, desde su planteamiento, nunca podremos experimentar directamente. Muchas veces, el miedo a morir no procede de la muerte en sí misma, sino de imaginar cómo será, cuándo llegará o qué dejaremos atrás.

Sin embargo, Antonio Machado también introduce un matiz interesante en Juan de Mairena, ya que entender racionalmente esta explicación no significa que resulte sencillo aceptar la muerte. El conocimiento filosófico puede ayudar a cuestionar nuestros temores, pero no necesariamente consigue eliminarlos.

Antonio Machado y su legado

Nacido en Sevilla el 26 de julio de 1875, Antonio Machado fue uno de los grandes representantes de la Generación del 98. Entre sus obras más reconocidas destacan Soledades, Campos de Castilla y Juan de Mairena, en las que abordó cuestiones como el paso del tiempo, la memoria, la identidad y la condición humana.

Su propia vida estuvo marcada por la pérdida. En 1912 falleció su esposa, Leonor Izquierdo, con apenas 18 años, una tragedia que dejó una profunda huella en el escritor. Durante la Guerra Civil tuvo que abandonar España y murió en Colliure (Francia) el 22 de febrero de 1939.