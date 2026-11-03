Del viñedo al armario: El Ganso crea una colección teñida con residuos de la vendimia de Marqués de Riscal

¿Qué tienen en común una botella de vino y una camisa? Más de lo que parece. El Ganso y Marqués de Riscal han encontrado la manera de trasladar el universo de la viticultura al armario a través de una colaboración que utiliza los residuos de la elaboración del vino para crear un pigmento natural con el que teñir prendas y complementos.

La iniciativa parte de las lías de la cosecha de 2025 de Marqués de Riscal, un material que habitualmente queda al margen del producto final y que ahora encuentra una segunda vida en el mundo textil. Gracias al trabajo de investigación desarrollado junto a la fábrica Eyand, estos residuos se transforman en un tinte natural que aporta color a las piezas de la colección. Una manera diferente de acercar dos universos muy ligados a la tradición española: el vino y la moda.

El resultado es una cápsula de edición limitada con diez propuestas para hombre y mujer. La selección incluye camisetas, sudaderas, camisas, calzado y una bolsa tote, en una colección que apuesta por la versatilidad y por prendas pensadas para incorporarse al vestuario cotidiano. El atractivo está también en el propio proceso de creación: el color no procede de un tinte convencional, sino de un material vinculado a la última vendimia de la bodega.

La colaboración mantiene el sello made in Spain y pone el foco en una de las líneas de investigación que más interés despiertan actualmente en la industria de la moda: encontrar nuevas materias primas y fórmulas de producción que permitan reducir el impacto ambiental sin renunciar al diseño. En este caso, la economía circular se convierte también en una fuente de inspiración estética.

No es la primera vez que El Ganso explora alternativas en sus procesos de fabricación. La firma española lleva tiempo trabajando en iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la circularidad y el empleo de tintes naturales. Para Marqués de Riscal, por su parte, el proyecto conecta con su compromiso con el territorio, el viñedo y la gestión responsable de los recursos.

La colaboración también refleja el interés de ambas marcas por experimentar con materiales y procesos que van más allá de sus respectivos sectores. «Hemos conseguido llevar el mundo del vino a la moda de una manera muy especial: transformando la uva de su vendimia en un tinte natural que da vida a nuestras prendas», explica Álvaro Cebrián, fundador de El Ganso.

La colección ya está a la venta en la tienda online y los establecimientos físicos de El Ganso, sus córners de El Corte Inglés y la tienda física de Marqués de Riscal. Una edición limitada que demuestra que algunos de los materiales más inesperados pueden encontrar su sitio en el armario.