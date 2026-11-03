Belén Esteban zanja en COOL la polémica de su última campaña ‘Que no te toreen’: «Las comparaciones son malísimas»

Belén Esteban vuelve a convertirse en protagonista, esta vez lejos de los platós de televisión y por una razón muy diferente. La de Paracuellos es la imagen de la nueva campaña de Idealo, un comparador de precios, con motivo de la llegada del Black Friday. Una colaboración que ha llamado la atención y que ha llevado su rostro hasta las grandes lonas publicitarias del centro de Madrid, un escaparate cada vez más habitual para las marcas que apuestan por personajes populares para conectar con el público.

La campaña no ha tardado en generar conversación en redes sociales, donde algunos usuarios han establecido paralelismos con otras acciones publicitarias protagonizadas por mujeres conocidas. Y es que Belén no es la primera famosa que se convierte en imagen de una campaña de estas características. Irene Rosales también ha protagonizado iniciativas publicitarias que han tenido una importante visibilidad en las calles de la capital, al igual que otras figuras conocidas del universo de las redes sociales, como Juls Janeiro, que realizó una campaña relacionada con los enchufes.

Ante los comentarios y las comparaciones que han surgido alrededor de su nueva imagen publicitaria, COOL ha querido conocer de primera mano cómo está viviendo Belén Esteban esta experiencia. Y la respuesta no ha podido ser más clara. La televisiva ha atendido amablemente a este medio y ha restado importancia a cualquier debate, dejando claro que para ella se trata de una colaboración profesional más y que está encantada con el resultado.

«Es una colaboración como tantas que hago; a mí me va muy bien con Instagram. Me querían comparar, pero las comparaciones son malísimas. Estoy muy contenta», ha explicado Belén a COOL. Con su habitual espontaneidad, ha querido zanjar así la cuestión, sin entrar en polémicas ni dar demasiada importancia a los comentarios que se han generado. Una respuesta que refleja su manera directa y natural de afrontar tanto las situaciones cotidianas como las conversaciones que surgen en torno a su figura pública.

Y es que si algo ha demostrado Belén a lo largo de los años es que sabe conectar con la gente. Su personalidad, su cercanía y esa naturalidad que la han acompañado desde sus comienzos en televisión siguen siendo algunas de sus señas de identidad. Una fórmula que también funciona en su faceta como prescriptora de marcas, donde las redes sociales, especialmente Instagram, se han convertido en una herramienta fundamental para sus colaboraciones.

Con la campaña de Idealo, Belén se suma así a una tendencia cada vez más extendida entre las firmas comerciales: contar con rostros reconocibles que consigan llamar la atención y generar conversación. En vísperas del Black Friday, el comparador de precios ha encontrado en la televisiva una embajadora con una personalidad muy definida y una comunidad de seguidores consolidada.

Mientras su imagen ocupa un lugar destacado en las calles de Madrid, Belén prefiere disfrutar de esta nueva experiencia profesional y quedarse con lo positivo. Está contenta con la colaboración, le funciona su trabajo en redes sociales y no parece dispuesta a perder el tiempo en comparaciones. Porque, como ella misma ha recordado a COOL con toda naturalidad, «las comparaciones son malísimas».