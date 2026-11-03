Nuevas imagenes de Veronica Hidalgo tras el escándalo del hachís hallado en el congelador de su casa

La vida de Verónica Hidalgo continúa marcada por la situación judicial de su marido, Juan Andrés González Santos, que permanece en prisión provisional por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales. Mientras la investigación sigue su curso y el caso continúa generando informaciones, la que fuera Miss España 2005 intenta recuperar poco a poco la normalidad en su día a día. Este lunes, la modelo ha vuelto a dejarse ver realizando algunas de sus tareas cotidianas y acudiendo a una gasolinera, una imagen que contrasta con la complicada situación personal y familiar que atraviesa desde que su pareja ingresó en prisión.

Su nombre quedó ligado a la investigación después de que los agentes encontraran 1.390 gramos de hachís ocultos en el congelador de la vivienda que compartía con su marido, además de alrededor de 11.000 euros en efectivo, varios relojes de lujo y documentación que también forma parte de las pesquisas. Un hallazgo que provocó un enorme revuelo y sobre el que Verónica ha tenido que pronunciarse en distintas ocasiones. La modelo sostiene que desconocía por completo la presencia de la droga en su domicilio y que tampoco estaba al tanto de los detalles de la actividad empresarial de Juan Andrés, investigado por su presunta participación en la trama.

Precisamente, el pasado viernes volvió a abordar esta cuestión durante su intervención en ¡De viernes!, donde insistió en que no sabía que había hachís en el congelador. «Sé que cuesta de creer pero, evidentemente, yo no tenía ni idea de que eso estaba ahí», aseguró. También explicó que no podía precisar cuánto tiempo llevaba allí la sustancia: «Te prometo que no lo sé. Si llevaba mucho más tiempo estaría muy bien escondido». Sobre los 11.000 euros en metálico que se encontraron en la vivienda, señaló que su marido realizaba trabajos para clientes que le pagaban en efectivo y que era él quien se ocupaba de gestionar la empresa: «Supongo que sí. Es que yo no estoy dentro de la empresa, eso lo gestionaba él».

La modelo reconoció además que había hablado con su marido sobre lo ocurrido, aunque todavía no habían profundizado en el asunto y prefería reservarse lo que él le había contado. Su intención, según explicó, es poder sentarse con él y hablar largo y tendido cuando salga de prisión. Una conversación que, por el momento, tendrá que esperar, ya que Juan Andrés González Santos continúa privado de libertad mientras avanzan las diligencias judiciales. Sus explicaciones en televisión generaron un debate entre los colaboradores, que cuestionaron algunos aspectos de su relato, aunque también hubo quien recordó que el empresario sigue siendo investigado y que no puede darse por probada su culpabilidad antes de que exista una sentencia.

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La investigación sobre la presunta trama de narcotráfico

El caso se enmarca en la Operación Sauron, una investigación policial sobre una presunta red de narcotráfico y blanqueo de capitales que, según las pesquisas, estaría liderada por un individuo conocido como ‘El Moreno’. La operación ha permitido intervenir importantes cantidades de droga, además de dinero en efectivo, vehículos y otros bienes. En el caso de Juan Andrés, los investigadores le atribuyen presuntamente un papel relevante en el entramado financiero de la organización y en el uso de sociedades para canalizar fondos procedentes de actividades ilícitas. Unas acusaciones que forman parte de la investigación y que todavía deberán ser valoradas en el procedimiento judicial.

La situación ha colocado a Verónica Hidalgo en el foco mediático, aunque ella ha defendido en distintas ocasiones que desconocía las supuestas actividades ilícitas de su pareja. Por ahora, la modelo no ha anunciado ningún cambio en su postura y continúa manteniendo que no sabía qué había en el congelador de su casa. Mientras tanto, intenta retomar sus rutinas y mantenerse al margen de la exposición pública que ha acompañado al caso en las últimas semanas.