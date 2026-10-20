La Policía desarticula uno de los principales grupos criminales de venta de ‘gas de la risa’ en Madrid e incauta más de 1.000 litros

La Policía Municipal de Madrid ha desarticulado este martes uno de los grupos criminales más importantes de venta de gas de la risa de la capital. En su operación, han requisado unos 1.300 litros de óxido nitroso y 30.000 globos en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. El material intervenido ronda un valor cercano a 50.000 euros en el mercado negro.

El gas empleado por los delincuentes era utilizado para suministrarlo en el ocio nocturno de Madrid. El registro comenzó el pasado 29 de septiembre, cuando la Policía encontró dos trasteros dedicados al consumo y distribución de la sustancia. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la entrada de estos locales, que desembocó en la detención de los cuatro individuos. Tal y como señalan las fuentes policiales, la investigación prosigue su curso y no se descartan «futuros arrestos».

🚨Incautados 1.300 litros de «gas de la risa» valorados en 50.000 € en el mercado negro 💶 🔹La mayor aprehensión de óxido nitroso de la Comunidad de Madrid. 🔹La operación culmina con la desarticulación de uno de los principales grupos criminales dedicados al suministro de este gas en el ocio nocturno de #Madrid #IntervencionesPMM — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) October 20, 2026

Con esta operación, las autoridades han frenado con éxito la mayor aprehensión de gas de la risa de la Comunidad de Madrid, aunque esta problemática proviene de meses atrás. Ya a comienzos de marzo los agentes comenzaron la investigación por el aumento del consumo de la sustancia mencionada, tanto en la vía pública como en las discotecas. Estas sospechas se saldaron con cuatro detenidos.

Desde aquellas intervenciones, la Policía Municipal descubrió un grupo especializado en la venta y distribución de óxido nitroso, que finalmente se encontró que estaba guardado en 582 recipientes y almacenado en locales de alquiler de trastero de ambos distritos madrileños. A los cuatro hombres de la banda organizada se les acusa por delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de sustancias nocivas para la salud y depósito de sustancias peligrosas.

Los efectos que produce el ‘gas de la risa’

La inhalación del gas de la risa aparece a los pocos segundos y su duración estimada es de entre 30 segundos y 3 minutos. A pesar de su efimeridad, el óxido nitroso produce una gran sensación de euforia y levitación, bienestar, risa incontrolable, desconexión o disociación. También puede dar lugar a una alteración del sonido, visión y percepción. Sus efectos tienen como consecuencia una pérdida temporal del equilibrio, mareos y un calor y hormigueo en el rostro y las extremidades.