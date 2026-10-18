Detenidos dos proetarras en Irun por terrorismo: tenían datos sobre fuerzas de seguridad, armas y explosivos

La Ertzaintza ha detenido este sábado en Irun (Guipúzcoa) a un hombre de 34 años y una mujer de 22 investigados por un presunto delito de terrorismo, después de que se localizara información sensible sobre fuerzas de seguridad y sobre la posible ubicación de un lugar con armas y explosivos.

Los arrestados están vinculados a sectores radicales contrarios a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, según fuentes de la investigación. Formarían parte de un grupo radical que ya estaba siendo investigado.

El Departamento vasco de Seguridad ha señalado que cuentan con «antecedentes relevantes», aunque no ha especificado de qué tipo. Ambos se han presentado voluntariamente este sábado en la comisaría de Irun acompañados por su abogado, donde han sido detenidos. Tras tomarles declaración y completar las diligencias policiales, serán trasladados a la Audiencia Nacional.

La investigación comenzó el 26 de septiembre durante un control en Eskoriatza (Guipúzcoa). Los agentes identificaron a tres personas que portaban «diverso material muy sensible» sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como información sobre «una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos».

La Ertzaintza abrió las pesquisas e informó a la Audiencia Nacional al apreciar que los hechos podían constituir delitos de terrorismo. Desde entonces, la Oficina Central de Inteligencia de la Policía vasca ha avanzado en la investigación y ha mantenido encuentros con las autoridades judiciales para posibilitar las actuaciones de los agentes.

En los últimos días, tanto las pesquisas como los contactos con el tribunal se han intensificado y han avanzado «de manera muy relevante», según la Ertzaintza. La operación continúa abierta y el Departamento de Seguridad no ha informado de si se han encontrado armas o explosivos.

Preocupación del PNV

El PNV ha expresado su «absoluta preocupación» por las detenciones y ha advertido de que, si se confirman los hechos investigados, se estaría ante conductas que «retrotraen a tiempos pasados» que creían superados.

La formación ha llamado a la sociedad vasca a «no dar un paso atrás en la preservación de la paz». «La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas», ha señalado en un comunicado.

El partido ha reconocido el trabajo de la Ertzaintza y ha pedido «prudencia y respeto a la investigación que está llevando a cabo». El próximo martes se cumplen 15 años del comunicado en el que ETA anunció el fin de su actividad terrorista.