Golpe al ‘mercado negro’ de Playa de Palma: 43 policías cercan a los vendedores ambulantes y decomisan casi 900 productos

La tranquilidad de la noche en Playa de Palma se vio alterada por un amplio despliegue policial. Un total de 43 agentes de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional participaron este martes en un operativo contra la venta ambulante no autorizada que terminó con 11 vendedores interceptados, numerosas denuncias y cientos de productos decomisados.

El dispositivo arrancó a las 20:45 horas en la carretera del Arenal, a la altura del número 52, y se prolongó hasta las 21:30 horas. Durante esos 45 minutos, los agentes intensificaron los controles en una de las zonas con mayor afluencia de turistas de Mallorca.

La intervención dejó tras de sí un auténtico inventario de mercancía retirada de la vía pública: 625 gafas de sol, 88 camisetas de equipos de fútbol, 64 brazaletes y 6 gorras. También fueron decomisados 52 dispositivos de vapeo, 46 cajetillas de tabaco y 23 paquetes de tabaco para mascar.

La lista continúa con 16 muñecos tipo mono, 9 juguetes perrito y un megáfono. Solo entre las prendas y complementos, los agentes contabilizaron 783 artículos intervenidos.

En el punto de mira estaban los vendedores ambulantes que ejercían su actividad sin la correspondiente autorización municipal. Los agentes interceptaron a 11 personas y la Policía Local levantó otras tantas actas de denuncia por venta ambulante no autorizada. Además, se formuló un acta por tenencia de sustancias estupefacientes y se elaboró un informe judicial.

Mientras tanto, los efectivos de la Policía Nacional, con agentes de la Brigada de Extranjería y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), realizaron las comprobaciones relacionadas con documentación y extranjería. Nueve vendedores fueron identificados de forma regularizada y otros dos fueron citados formalmente para regularizar su situación administrativa.

La operación tuvo también su particular dosis de tensión. Algunos vendedores emprendieron la huida, provocando dos incidencias sanitarias leves durante el dispositivo. Uno de ellos acabó necesitando asistencia de una ambulancia después de lesionarse un tobillo mientras corría. En otra de las persecuciones, un agente de la Policía Local en prácticas sufrió un golpe fortuito, por el que tuvo que recibir posteriormente atención en la Mutua. Las autoridades descartaron en este último caso que se tratara de una agresión física.

El operativo se enmarca en las actuaciones estivales de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional en las zonas turísticas de máxima afluencia. El objetivo es reforzar el control de la vía pública, combatir la venta ambulante ilegal, apoyar al comercio legal y preservar la seguridad y la convivencia en Playa de Palma.

Una noche de carreras, persecuciones y mercancía intervenida que terminó con 11 vendedores identificados y una importante cantidad de productos fuera de circulación.