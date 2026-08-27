Tensión máxima en Playa de Palma: medio centenar de violentos vendedores africanos acorrala a la Policía Local

Violencia extrema en la Playa de Palma. Decenas de violentos vendedores ambulantes ilegales han rodeado a varios agentes de la Policía Local de Palma. Lo que comenzó como una intervención contra la venta ambulante ilegal acabó convirtiéndose en una escena de máxima tensión en Playa de Palma. Un vendedor ambulante fue detenido por un presunto delito contra la propiedad industrial y, poco después, decenas de compañeros se concentraron alrededor de los policías para intentar impedir su traslado.

Los hechos se produjeron alrededor de las cinco de la tarde, cuando efectivos de la Policía Local de Palma, pertenecientes a la Sección Turística, realizaban labores preventivas en la calle Fita y alrededores, en la zona de s’Arenal de Palma. Durante la actuación, los agentes interceptaron a uno de los vendedores y procedieron a su arresto.

La situación dio un giro en cuestión de minutos. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el detenido habría reclamado ayuda a otros vendedores de la zona y cerca de medio centenar de personas terminó rodeando a los policías, increpándolos mientras trataban de impedir que se llevaran al arrestado. «No eran personas. Se comportaban como auténticos animales salvajes», apunta una comerciante de la zona.

Ante el aumento de la tensión, la Policía Local tuvo que activar refuerzos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), además de otros agentes destinados en la zona turística, motoristas, USEI etc…

Pero el dispositivo terminó adquiriendo una dimensión todavía mayor. Debido a la concentración de vendedores y al ambiente de enfrentamiento, los responsables policiales solicitaron también la intervención de la Policía Nacional, cuyos efectivos acudieron para apoyar a sus compañeros.

La presencia policial se multiplicó mientras se intentaba recuperar el control de la zona. El operativo llegó a afectar a la primera línea de Playa de Palma, donde fue necesario restringir el paso y asegurar parte del área durante la intervención. Finalmente, el vendedor detenido fue trasladado en un vehículo camuflado hasta dependencias policiales, poniendo fin a uno de los momentos más tensos de la tarde.

La escena no pasó desapercibida para los vecinos y transeúntes, algunos de los cuales grabaron con sus teléfonos móviles los momentos de tensión. Las imágenes podrían mostrar los instantes en los que los vendedores se concentraron alrededor de los agentes y la llegada de los refuerzos.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la problemática de la venta ambulante en Mallorca, especialmente en uno de los principales puntos turísticos de la isla, donde este tipo de actuaciones policiales pueden generar situaciones de tensión.

Este episodio se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Palma, liderado por el alcalde Jaime Martínez, para reforzar la seguridad y la presencia policial en las zonas turísticas de la ciudad. La lucha contra el incivismo y la venta ambulante ilegal se ha convertido en uno de los frentes prioritarios, con un incremento de recursos y actuaciones policiales, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

El mensaje trasladado desde el Consistorio es contundente: reforzar el control en Playa de Palma y acabar con la sensación de impunidad. El objetivo declarado pasa por intensificar las intervenciones y garantizar el cumplimiento de las normas en una de las zonas con mayor actividad turística de Palma. Una línea de actuación que, desde el equipo de gobierno, se presenta como un cambio respecto a etapas anteriores y bajo una premisa clara: “se acabó la impunidad de otras legislaturas”.