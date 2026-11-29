«Misión cumplida. Se va, se va, se va, se va porque lo hemos hechado todos juntos», han sido las primeras palabras de Santiago Abascal este domingo. Alegría, euforia y satisfacción en Vox por el resultado histórico obtenido, donde la formación liderada por Santiago Abascal se ha convertido en la pieza clave en el tablero para enterrar el socialismo en España.

Más de 200 medios acreditados en la sede nacional de Vox en la calle Bambú y con más de 24.000 apoderados en todo el territorio. «Esto no habría sido posible sin vosotros», ha defendido Abascal. «Gracias de todo corazón, no os vamos a defraudar», ha expresado ante cientos de simpatizantes presentes a las puertas de Bambú, donde la formación ha desplegado un escenario y pantallas gigantes.

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