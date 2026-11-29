La noche electoral del 29-N ha dejado una imagen para el recuerdo en La Séptima. Javier Ruiz, ‘Javierito’, ha tenido que seguir en directo cómo el avance del escrutinio abría la puerta a una mayoría absoluta de PP y Vox y acercaba a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa.

Con gesto serio ante las cámaras, el presentador ha ido dando cuenta de unos resultados que situaban al Partido Popular por delante del PSOE y que, conforme avanzaba el recuento, consolidaban una suma suficiente entre los de Feijóo y los de Santiago Abascal para formar Gobierno.

Mientras las urnas abrían la puerta a un Gobierno de PP y Vox, ‘Javierito’ ha buscado una lectura favorable para los socialistas. «El PSOE aguanta, apenas pierde dos escaños», ha señalado durante el especial electoral, antes de calificar el dato como una «buena noticia para el Partido Socialista». Sin embargo, con el recuento más avanzado, los de Pedro Sánchez se situaban en 115 diputados, seis menos que en 2023. En uno de los primeros cortes de la noche, con el 20,26% escrutado, las pantallas de La Séptima mostraban al PP con 128 diputados y a Vox con 46. Entre ambos sumaban entonces 174, a sólo dos de la mayoría absoluta.

La suma ha seguido creciendo con el avance del recuento. Con el 72,72% escrutado, el PP obtenía 136 diputados y Vox otros 50: un total de 186 escaños, diez por encima de la barrera de la mayoría absoluta. Se trata de datos provisionales, pendientes de que termine el escrutinio.

‘La Séptima’ daba ganador al PSOE

Los primeros resultados de las urnas han dibujado un escenario distinto al que había pronosticado el sondeo difundido por la propia cadena al cierre de los colegios electorales.

La encuesta de SW Demoscopia para La Séptima situaba al PSOE como primera fuerza, con una horquilla de entre 132 y 138 diputados. El PP quedaba en segunda posición, con entre 121 y 127 escaños, mientras que Vox obtenía entre 44 y 51. Aun así, el sondeo contemplaba la posibilidad de una mayoría absoluta de PP y Vox.

El escrutinio ha situado después a los populares por delante de los socialistas y ha ido ensanchando la ventaja de la suma de Feijóo y Abascal. Un panorama que ‘Javierito’ ha tenido que trasladar a los espectadores de La Séptima en la primera gran noche electoral de la cadena.

Feijóo a La Moncloa

Los resultados provisionales acercan a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno. La suma del PP y Vox supera los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, aunque ambos partidos tendrán que acordar las condiciones para una eventual investidura.

La posibilidad de que Feijóo pudiera gobernar con el apoyo de Abascal ya aparecía en otros sondeos difundidos al cierre de los colegios. La encuesta de Sigma Dos para RTVE daba al PP entre 129 y 134 escaños y a Vox entre 44 y 48.

Con el avance de la noche, las urnas han colocado a las dos formaciones por encima de esa barrera. El recuento aún debe completarse, pero la mayoría que aparece en las pantallas deja a Feijóo ante la posibilidad de relevar a Pedro Sánchez en La Moncloa.