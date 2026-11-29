Las elecciones generales del 29 de noviembre todavía tienen una última fase pendiente después del cierre de los colegios electorales. Aunque el recuento provisional permite conocer qué partidos han ganado y cómo queda, en principio, el reparto de escaños, todavía hay votos que deben incorporarse al resultado oficial. Se trata, especialmente, de los sufragios de los españoles que viven fuera del país, conocidos como voto CERA. Su recuento comienza varios días después de la jornada electoral y puede provocar cambios en la distribución de diputados entre las diferentes candidaturas.

¿Cuándo se cuenta el voto por correo en España?

Una de las dudas más habituales es si los votos enviados por Correos se contabilizan durante la noche electoral o si hay que esperar al escrutinio definitivo. La respuesta es que los votos por correo emitidos desde España se cuentan el mismo domingo 29 de noviembre, igual que los depositados presencialmente en las urnas.

Correos entrega los sobres en las correspondientes mesas electorales durante la jornada, entre las 9:00 y las 20:00 horas. Una vez finalizada la votación presencial, el presidente de cada mesa comprueba la documentación e introduce los sobres en las urnas correspondientes. Después comienza el escrutinio público y se contabilizan junto al resto de papeletas. Por tanto, estos sufragios ya están incluidos en los resultados provisionales que se conocen durante la noche electoral.

¿Cuándo se cuenta el voto de los españoles en el extranjero?

La situación es diferente para los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Sus votos no se incorporan a las urnas de los colegios electorales españoles el domingo, sino que se contabilizan durante el escrutinio general.

En las elecciones del 29-N, este procedimiento comienza el viernes 4 de diciembre, cinco días después de la votación. Las juntas electorales provinciales reciben los sobres procedentes del extranjero y comprueban la documentación antes de introducir las papeletas en las urnas. El proceso puede prolongarse durante los días siguientes y debe finalizar, como máximo, el octavo día posterior a las elecciones, el 7 de diciembre.

¿Puede cambiar el reparto de escaños?

Sí. El voto CERA puede modificar el resultado de las elecciones e incluso provocar que un partido gane o pierda un diputado en una provincia concreta. Esto sucede porque los escaños del Congreso no se reparten mediante un único recuento nacional, sino por circunscripciones provinciales, aplicando el sistema D’Hondt.

Cuando dos candidaturas se encuentran muy cerca en el reparto del último escaño, unos pocos votos adicionales pueden resultar decisivos. Por eso, una formación que inicialmente aparece con un diputado menos podría conseguirlo después del recuento exterior, mientras que otra podría perderlo.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

El resultado que se anuncia durante la noche electoral es provisional. La cifra oficial llega después del escrutinio general, que revisa las actas de las mesas, las posibles reclamaciones y añade el voto CERA.

En estas elecciones, el proceso comienza el 4 de diciembre y puede extenderse hasta el día 7. Hasta entonces, el reparto definitivo de los 350 diputados del Congreso todavía podría experimentar modificaciones.