Verónica Hidalgo confiesa su mayor miedo tras la detención de su marido: «Tengo miedo de que afecte a mi trabajo»

Las misses son un clásico de nuestro país y su presencia ha marcado décadas de moda y belleza. Aunque muchas hayan preferido quedarse en un segundo plano, otras han aprendido a convivir con la fama y siguen copando titulares. Es el caso de Verónica Hidalgo, que atraviesa ahora uno de los momentos más complicados de su vida. Su marido, el empresario Juan Andrés Santos, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Estremera VIII a la espera de juicio y la ex Miss España ha decidido hablar sobre cómo está viviendo esta delicada situación.

El marido de Verónica Hidalgo está siendo investigado por varios delitos, entre ellos presunta pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, en el marco de una investigación relacionada con una presunta trama de tráfico de drogas. Se trata de unas acusaciones especialmente graves que han colocado a la modelo en una situación complicada y que también podrían terminar afectando a su vida profesional.

Mientras cualquiera podría encontrarse completamente derrotado ante una situación así, Verónica Hidalgo ha optado por mantenerse al lado de su marido y defender su inocencia. Preguntada por las cámaras sobre cómo se encuentra, la ex Miss España ha respondido con claridad: «¿Cómo voy a estar mal? La noticia no es agradable, pero poquito a poco». Una postura que ha mantenido desde que salió a la luz el caso y que ha resumido en otra de sus declaraciones: «Asusta bastante. Confío en su inocencia y que todo saldrá bien. Confío en la justicia y confío en él».

La modelo se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para contar cómo está afrontando estas semanas y, especialmente, cómo son sus visitas a prisión. Una situación todavía más delicada cuando tiene que acudir junto a su hija: «Mi hija tiene vis a vis con su padre y cuando ella entra a la cárcel, ella sabe dónde va». Verónica también ha explicado la preocupación de su marido por lo que pueda ocurrir con su familia: «Tiene miedo de perdernos. Si me dejas u os pierdo, me muero».

Las declaraciones de un supuesto compañero de módulo

Durante el programa también ha surgido el testimonio de una persona que asegura haber compartido módulo con Juan Andrés Santos en prisión. Este supuesto compañero ha realizado varias afirmaciones sobre el caso que Verónica Hidalgo no comparte. Entre ellas, ha asegurado que su marido le habría contado que la detención se produjo en Mojácar, algo que la ex Miss España niega y sitúa en Madrid. Esta persona también habría asegurado que la banda a la que presuntamente pertenece Santos estaría integrada por entre 130 y 150 personas y que operaría a nivel internacional. Unas afirmaciones que forman parte de su testimonio y que deberán ser contrastadas en el marco de la investigación.

A pesar de todo, Verónica Hidalgo no parece dispuesta a apartarse de su marido. «Yo confío plenamente en él», ha afirmado. Pero la ex Miss España también es consciente de que, aunque su marido esté en prisión, su vida tiene que continuar. «Le voy a apoyar, pero tengo que seguir con mi vida… Tengo una hija», ha reconocido.

Es precisamente en este punto cuando aparece uno de sus mayores temores. Preguntada por su trabajo, Verónica ha confesado que durante un tiempo intentó mantener toda esta situación en un segundo plano, pero que ahora teme las consecuencias que pueda tener para su carrera. «Tengo miedo de que afecte a mi trabajo, por eso lo ocultaba», ha explicado.

La situación que atraviesa Verónica Hidalgo no solo está marcada por la incertidumbre sobre el futuro de su marido. La ex Miss España también tiene que hacer frente al miedo de que todo lo ocurrido termine afectando a su vida profesional y a su hija. Mientras la investigación continúa y a la espera de que se conozcan nuevos datos sobre el caso, la modelo mantiene su postura: seguir al lado de su marido y confiar en su inocencia.