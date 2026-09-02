La vida de Verónica Hidalgo atraviesa uno de sus momentos más delicados. La que fuera Miss España 2005 ha encontrado en su familia y, especialmente, en su hija Leandra, el refugio al que aferrarse mientras afronta una complicada situación personal que ha cambiado por completo su día a día.

En junio, la modelo compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de significado. Sin hacer referencia directa a los acontecimientos que estaba viviendo, Hidalgo hablaba de días en los que «todo parece tambalearse», de dudas y de momentos en los que las fuerzas flaquean. Una reflexión en la que reivindicaba la importancia de volver a casa, a sus raíces y a los suyos.

«Hoy más que nunca agradezco tener ese lugar al que volver», escribía entonces. Hidalgo agradecía a sus familiares ser su «sostén, fuerza y calma» y dedicaba unas palabras especialmente emotivas a su hija, a la que llama cariñosamente «mi ratita». «Eres mi motor, mi impulso y mi razón para seguir adelante incluso en los días más difíciles», aseguraba. Unas palabras que, vistas ahora en el contexto de su situación, adquieren una especial carga emocional.

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Según publicó Semana, el marido y padre de la hija de Verónica Hidalgo, Juan Andrés González Santos, ingresó el pasado mes de abril en prisión preventiva, comunicada y sin fianza. El empresario permanece en la cárcel madrileña de Estremera VIII mientras avanza el procedimiento judicial.

De acuerdo con el auto judicial al que tuvo acceso la citada publicación, González Santos está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación estaría relacionada con una trama dedicada presuntamente al tráfico de drogas y en ella estarían implicadas varias personas. Se trata, en todo caso, de acusaciones que se encuentran en fase de investigación y será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

La situación supone un duro golpe para Verónica, que se convirtió en madre junto a Juan Andrés el 12 de enero de 2025 después de un largo y complicado proceso para conseguir quedarse embarazada. Durante aquella etapa, la modelo llegó a explicar públicamente que su pareja había sido fundamental para no rendirse. Tras siete estimulaciones ováricas y varios intentos fallidos, finalmente pudo cumplir su sueño de ser madre.

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Ahora, meses después del nacimiento de Leandra, la fotografía familiar ha cambiado. A sus mensajes públicos de fortaleza se suma un movimiento que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores: Verónica Hidalgo ha dejado de seguir a Juan Andrés González Santos en redes sociales.

El gesto ha disparado las especulaciones sobre el estado actual de la relación. ¿Se trata de una crisis provocada por las circunstancias o estamos ante una ruptura? Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que su relación haya terminado, por lo que el unfollow no permite afirmar que exista una separación, pero al menos sí un distanciamiento.

Mientras tanto, Hidalgo parece haber optado por rodearse de los suyos. «Han sido unos días increíbles, allí, entre los míos, vuelvo a encontrar la fuerza para seguir caminando», escribía en junio. Y cerraba su reflexión con una frase que hoy resulta especialmente reveladora: «Porque cuando la vida aprieta, vuelvo a casa. Gracias por ser mi hogar».