El marido de Verónica Hidalgo, en prisión preventiva por presunta pertenencia a organización criminal y blanqueo

La vida de Verónica Hidalgo atraviesa uno de sus momentos más complicados. La que fuera Miss España 2005 se enfrenta a una delicada situación familiar después de que su marido y padre de su hija, Juan Andrés González Santos, ingresara el pasado mes de abril en prisión preventiva y sin fianza. El empresario permanece actualmente en la cárcel madrileña de Estremera VIII a la espera de que avance el procedimiento judicial.

Todos los detalles del calvario de Verónica Hidalgo

Según el auto judicial, González Santos está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La causa estaría relacionada con una investigación policial sobre una trama dedicada presuntamente al tráfico de drogas, en la que estarían implicadas varias personas. Por el momento, se trata de acusaciones en fase de investigación y será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.

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La situación supone un importante golpe para Verónica Hidalgo, especialmente por el momento personal que atraviesa. La modelo y empresaria se convirtió en madre junto a Juan Andrés el 12 de enero de 2025, después de un largo proceso para conseguir el embarazo. Desde entonces, ambos habían mostrado públicamente algunos momentos de su vida familiar y su relación a través de las redes sociales.

La exclusiva de Semana pone ahora el foco en la investigación que ha desembocado en el ingreso en prisión preventiva de Juan Andrés. La publicación asegura haber tenido acceso al auto judicial que recoge las acusaciones contra el empresario y desvela algunos detalles sobre el supuesto funcionamiento de la organización y la vinculación que los investigadores atribuyen a González Santos. La investigación policial continúa abierta y afecta a varias personas.

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Mientras el procedimiento judicial sigue su curso, Verónica Hidalgo afronta una nueva realidad familiar marcada por la ausencia de su pareja. La revista también ha conseguido imágenes recientes de la modelo durante estos meses, en las que aparece seria y alejada del foco mediático. La situación habría cambiado de forma radical desde el ingreso en prisión de su marido, con quien comparte a su hija pequeña.

El caso añade así un nuevo capítulo a la vida de la exmiss, que en los últimos años había centrado buena parte de su atención en su faceta familiar. Ahora, mientras la investigación continúa abierta y a la espera de futuras decisiones judiciales, todas las miradas están puestas en la evolución del procedimiento y en las posibles novedades que puedan producirse en torno al empresario.