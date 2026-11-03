Karlos Arguiñano, chef, sobre cómo comprar: «Les digo a las madres que cuando vayan a por jamón que compren del bueno. 100 gramos de jamón no te van a arruinar nunca»
Arguiñano destaca que hay que disfrutar el momento
El chef también habla de la importancia de hacer y comer un buen pan, porque no todos son iguales
El chef Karlos Arguiñano, de 78 años, es uno de los más populares y mediáticos, gracias a sus diversos programas de televisión de cocina. En el podcast El Txoko de Idoate, el chef destacó algunas cosas de su vida, como el juego a la pelota vasca y cómo empezó con su restaurante y la televisión. Arguiñano destaca que hay que disfrutar el momento, y que el dinero está para gastarlo, dando algunas lecciones sobre cómo comprar.
En este sentido, Arguiñano tiene claro que todos deben decirles a las madres que cuando vaya a comprar jamón que compre del bueno, pues un buen jamón no te a va a arruinar nunca. «100 gramos de jamón no le arruinan a nadie. Si te apetece comer ese jabón, cómpralo», aconseja. Y es que en España contamos con los mejores productos y hay que destacarlos y gastar en ellos para que se fomente su consumo.
Cómo comprar, según Karlos Arguiñano
El chef también habla de la importancia de hacer y comer un buen pan, porque no todos son iguales. En este podcast también comenta entonces que ve que la gente come cualquier pan, «hay restaurantes buenos que te ponen pan chungo». También resalta otros productos como degustar un buen pescado, una buena carne, una buena sopa o buen marmitaco, y «dame un trozo de pan bueno».
Jamón ibérico o serrano, cómo comprar correctamente este producto
Un estudio de la revista Foods explica que el sistema tradicional del cerdo ibérico corresponde a «un régimen de alimentación extensivo basado en pastos y bellotas durante aproximadamente los últimos tres meses de su vida. Las bellotas son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, por lo que la calidad».
Para disfrutar del jamón de forma equilibrada, se aconseja optar por el ibérico de bellota, consumirlo con moderación y acompañarlo de una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y ejercicio regular, promoviendo así un estilo de vida saludable y equilibrado.
Aunque a simple vista puedan parecer similares, ambos jamones se distinguen por múltiples factores que influyen directamente en su calidad y valor nutricional.
Beneficios del jamón ibérico
Desde Julián Martín destacan que, al contrario de lo que se piensa habitualmente, el jamón ibérico no engorda cuando se consume de forma moderada.
La grasa del cerdo ibérico producido en montanera se caracteriza por tener un elevado contenido en ácido oleico (alrededor del 55-65%), debido a una alimentación natural a base de bellota, que es rica en ácido oleico al igual que el olivo.
El jamón ibérico, especialmente el de bellota, es considerado un alimento saludable dentro de una dieta equilibrada. Sus principales propiedades y beneficios son:
Desde Mas Food Lovers hablan de sus cualidades: ya que a la hora de conocer las cualidades del jamón hay que tener en cuenta el tipo del que se habla. No es lo mismo un jamón serrano que uno ibérico o uno de bellota. Así, los componentes nutritivos varían más o menos en función de la tipología del jamón. Sin embargo, en general este alimento es una fuente de proteínas, minerales, grasas saludables y vitaminas.
En cuanto a los minerales, el jamón ibérico aporta a nuestro organismo calcio, cobre, hierro, magnesio, zinc, fósforo y selenio. Precisamente, el selenio ayuda a reforzar el sistema humanitario.
Es más, remarcan que el consumo de jamón es bueno para disminuir la fatiga, especialmente en las personas que practican deporte a diario. Además ayuda a prevenir la anemia, por su alto contenido en hierro.
Como se aconseja, para elegir un buen jamón ibérico, mejor escoger el de 100% bellota. Es el más puro, natural y saludable. A la vez, es más saludable moderar las porciones. Unos 30-40 gramos son suficientes para disfrutarlo sin excesos. Y hay que evitar combinarlo con alimentos muy salados. Como quesos curados o embutidos procesados.
Arguiñano, showman
En este podcast, Karlos Arguiñano también habla sobre el sentido del ridículo y el show que suele hacer en sus programas de cocina. Así resultan mucho más entretenidos. Comenta que tiene un arsenal de gafas, «me las pongo para hacer el sí payaso con el buen sentido, no me hubiese importado nada ser payaso en la vida o sea profesional me hubiese encantado ir con la nariz que la gente se ría».