Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos en España: para que las croquetas queden cremosas, «incorporamos un chorro de aceite de oliva virgen extra y un trozo de mantequilla»

En las redes destaca cómo elabora unas croquetas caseras de jamón y pollo Si quieres tener unas croquetas más cremosas, ella te da el truco Es una receta casera y fácil de realizar que queda estupenda.

Hay que recurrir a muchos trucos para cocinar en casa actualmente y más si tienes 11 hijos. Es el caso, algo excepcional, de Lourdes Álvarez, que ya es una absoluta influencer con más de 100.000 seguidores en las redes, Solosomos13. Allí Álvarez, madre de 11 hijos, da a conocer cómo se organiza en casa y su cotidianidad diaria como cocinar. Por ejemplo, si quieres tener unas croquetas más cremosas, ella te da el truco.

En las redes destaca cómo elabora unas croquetas caseras de jamón y pollo. Para hacer la bechamel, Lourdes Álvarez le pone una cebolla dulce cortada, luego añade un chorro de aceite de oliva virgen (hay que decir que todo ello lo elabora con la termomix), luego le pone mantequilla un trozo pequeño ya basta, luego añade trocitos de jamón, una pastilla de caldo y la harina. Especifica que todo lo que usa lo guarda (en bolsas especiales para ello), luego añade un litro de leche.

Las croquetas cremosas de Lourdes Álvarez, madres de 11 hijos

Una vez hecha la bechamel, lo junta con el resto de ingredientes, pollo y jamón, para elaborar la croqueta. Lo deja todo extendido en una bandeja, luego coge varias porciones de masa y lo pasa por huevo y harina y pan rallado, para poder luego freírlas. Es una receta casera y fácil de realizar que queda estupenda.

Dónde comer croquetas caseras

Darvaza

Darvaza, especializado en las brasas del mundo, convierte el fuego en el hilo conductor de una cocina que combina carnes maduradas, pescados, verduras y arroces a la leña. Entre sus especialidades destacan las croquetas de chuletón madurado con pimiento del piquillo caramelizado, el brioche de atún rojo salvaje con crema agria y caviar, el rodaballo del Atlántico a la brasa y el chuletón prémium dry aged.

Nubel

En su nueva carta Nubel propone una cocina reconocible y desenfadada, pensada para compartir y disfrutar sin demasiadas formalidades. Entre los platos que marcan esta nueva etapa se encuentran la Anchoa 00, hojaldre y mantequilla ahumada, las Croquetas de jamón ibérico con velo de papada, el Tiradito de pez limón con mango y cítricos o el Bimi a la brasa, avellanas tostadas y stracciatella, entre otras opciones.

Bar Amicks

La carta del restaurante combina bocados, platillos y elaboraciones que recorren distintas expresiones de esta cocina. No faltan clásicos del tapeo, como las gildas, las bravas o las croquetas. Estos conviven con propuestas como las zamburiñas a la brasa con tomate confitado, ajo y perejil o el rodaballo con pilpil de miso, que muestran cómo el fuego se integra en elaboraciones del mar de mayor complejidad. Como no puede ser de otra manera, las carnes tienen un papel destacado, con opciones como las mollejas de cordero o la presa ibérica adobada a la brasa y la picaña de rubia gallega, uno de los platos estrella de la casa.

Casa Toro

Aquí, cada consumición viene con tapa (bien sean torreznos con revolconas, aceitunas gordales aliñadas en la casa o algún embutido premium…); y ya que estamos abriendo boca, se puede completar la visita con alguna de las especialidades de esta taberna castizo andaluza con vistas a Las Ventas como la Ensaladilla rusa con gambas al ajillo, los Huevos rotos con migas de rabo de toro, alguna de sus chacinas, sus cremosas croquetas de jamón, unos boquerones fritos o unas adictivas coquinas…

Rooftop Pool & Terrace

Conservas seleccionadas, quesos, aceitunas, hummus, baba ganoush, muhammara, pinchos de cordero o gambas, croquetas de txangurro y otros pequeños platos construyen una propuesta que entiende la gastronomía como un acto de encuentro más que como una sucesión de elaboraciones.

Malparit

La parte más informal, la de barra, es la que recibe. Inspirado en esas barras castizas donde se reúnen amigos, se come y se bebe y se alterna el sentarse en taburetes con el estar de pie, la carta se basa en el tapeo tradicional de Barcelona y Madrid: gilda triple boquerón, caña de lomo de pez espada o escalivada tradicional y ensalada espluguinada del Priorat con bacalao y ventresca de atún de su cuarto frío son sus mejores ejemplos. Del tapeo de freiduría no pueden faltar unos buenos torreznos (de Soria o de vaca vieja rubia gallega) o las sempiternas croquetas (de txangurro o de pollo con sardina ahumada).

Rooster & Bubbles

Los hits de la casa, que coinciden con los hits de la cocina popular tradicional de la ciudad cuando celebra como las croquetas, los macarrones a la cardenal o el pollo a l’ast, por un precio de 30€ y opción de maridaje por 15€ (exclusivamente de espumosos, con 4 referencias muy especiales).

Persimmon’s

El bikini comparte carta con especialidades como el Khachapuri en brocheta, las Croquetas de carrillera con salsa de kharcho o el Gebjalia, pensadas para compartir y descubrir la cocina georgiana desde una mirada actual. La propuesta gastronómica se completa con una carta de cócteles que gira en torno al chacha, un destilado tradicional georgiano.