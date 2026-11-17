Los mejillones destacan por su interesante valor nutricional. Son bajos en grasas y calorías, pero ricos en proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos Omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular. También aportan vitaminas B12, B2 y B9, además de minerales como hierro, yodo, fósforo, selenio, potasio y zinc. Su contenido en vitamina B12 contribuye a reducir el cansancio y favorece la formación de glóbulos rojos. Por su parte, el hierro ayuda a prevenir la anemia y el yodo favorece el metabolismo energético. Cada 100 gramos aportan aproximadamente 67 kilocalorías.

Noelia, pescadera de Málaga, comparte en su cuenta de TikTok una receta muy sencilla para preparar unos mejillones al Roquefort con vino blanco, cebolla y aceite de oliva virgen extra. Para elaborarlos, propone utilizar una sartén en lugar de la tradicional olla.El resultado es una salsa cremosa y llena de sabor, en la que el queso se derrite y se mezcla con los jugos que sueltan los moluscos durante la cocción.

El truco para que los mejillones queden más sabrosos

«Familia, muy buenas tardes, te enseño cómo comerte unos mejillones Roquefort para chuparte los dedos», comienza explicando. Para preparar medio kilo de mejillones, necesita medio queso Roquefort, un poco de vino blanco y media cebolla blanca. A estos ingredientes suma aceite de oliva virgen extra. Antes de ponerse manos a la obra, revela un sencillo consejo para que los mejillones queden más carnosos: dejarlos cinco minutos en agua antes de cocinarlos.

Lo primero es cortar la cebolla en trozos muy pequeños. A continuación, Noelia vierte un chorrito de aceite en la sartén y deja que se sofría mientras prepara los mejillones, que ya ha escurrido previamente. Una vez que la cebolla está bien pochada, agrega los mejillones y los remueve ligeramente para que se mezclen con el sofrito.

Después, cubre la sartén con una tapa y permite que se cocinen durante unos minutos. El momento de agregar el queso llega cuando los mejillones están prácticamente listos. Entonces, Noelia añade el medio queso Roquefort, cortado en dos o tres porciones, junto con un chorro de vino blanco.

Con el calor de la sartén, el queso empieza a fundirse y formar una salsa que envuelve los mejillones. La pescadera remueve todos los ingredientes para integrar bien los sabores y deja que la preparación termine de cocinarse unos minutos más. «Cuando ustedes tengáis esto así, os compráis un bollo, una barra de pan, la ponéis al lado y a emplatar», concluye.

Mejillones a la marinera

Para preparar estos mejillones en salsa picante necesitas 2 kilos de mejillones, 2 hojas de laurel y 200 ml de vino blanco. Para elaborar el sofrito, utiliza aceite de oliva virgen extra (AOVE), 2 cebollas, 8 dientes de ajo, 2 guindillas, 2 cucharadas de harina, 200 ml de tomate tamizado sin piel y una cucharada de pimentón dulce. También necesitarás un poco de perejil fresco para decorar el plato al final.

Lo primero que debes hacer es limpiar bien los mejillones, retirando las barbas y cualquier resto de suciedad que tengan adherido a las conchas. A continuación, introdúcelos en una cazuela junto con el vino blanco y las hojas de laurel. Tapa la cazuela y déjalos cocer durante aproximadamente dos minutos, hasta que se abran.

Una vez cocidos, retira los mejillones de la cazuela y separa las conchas, conservando únicamente aquellas que contienen el molusco. Resérvalos y guarda también el caldo de cocción, ya que lo utilizarás más adelante para preparar la salsa.

Para elaborar el sofrito, pon una sartén amplia al fuego con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Incorpora la cebolla previamente triturada y deja que se dore durante unos minutos. Después, añade un poco más de aceite y machaca los dientes de ajo antes de incorporarlos a la sartén. Cocínalos durante un par de minutos y agrega las guindillas y las dos cucharadas de harina. Remueve bien y deja que la harina se cocine hasta que adquiera un ligero tono dorado.

A continuación, incorpora el tomate tamizado y el pimentón dulce. Mezcla todos los ingredientes y retira momentáneamente la sartén del fuego para añadir el caldo de los mejillones, previamente colado para eliminar posibles restos de arena o impurezas. Con ayuda de unas varillas, remueve hasta integrar todos los ingredientes y conseguir una salsa homogénea. Si prefieres una textura más fina, puedes triturar toda la preparación para eliminar los posibles trocitos de cebolla y ajo.

Después, vuelve a poner la salsa al fuego y deja que hierva suavemente para que reduzca hasta alcanzar la consistencia que deseas. Remueve de vez en cuando para evitar que se pegue al fondo de la sartén. Cuando tengas la salsa lista, coloca los mejillones en una fuente honda y repártela por encima, procurando que todos queden bien cubiertos. Para terminar, espolvorea un poco de perejil fresco picado y sirve.