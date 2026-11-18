Pocas mesas celebran diciembre con tanto entusiasmo gastronómico como la italiana. Allí las fiestas no giran alrededor de un único asado monumental, sino de una sucesión pausada de platos que se comparten entre brindis, conversaciones largas y recetas heredadas de generación en generación. Montar una velada festiva con alma transalpina en casa permite jugar con sabores intensos, ingredientes cotidianos y presentaciones llenas de calidez.

Entrantes italianos para una cena de Navidad

El arranque de la mesa suele organizarse alrededor del antipasto, ese momento pensado para picar sin prisas mientras llegan todos los invitados. Una buena bruschetta de tomate maduro, ajo restregado y albahaca fresca sobre pan rústico tostado marca el tono mediterráneo desde el primer bocado. Junto a ella, la ensalada caprese de mozzarella de búfala y tomate aporta frescura visual con los colores de la bandera nacional.

Quienes busquen bocados más contundentes encuentran en los arancini de arroz crujientes rellenos de ragú o queso fundido un éxito garantizado, mientras que el carpaccio de ternera laminado muy fino con lascas de parmesano y aceite de oliva virgen extra equilibra la mesa con elegancia.

Una focaccia casera recién horneada con romero y escamas de sal sirve para acompañar todo lo anterior, aunque si prefieres adelantar trabajo el día previo siempre puedes recurrir a unos entrantes fríos italianos para Navidad o incluso sorprender con un vistoso panettone salado relleno por capas de embutidos y cremas suaves.

Platos principales italianos para Navidad

Cuando llega la hora de sentarse formalmente a la mesa, la pasta al horno y los guisos lentos toman el protagonismo. La lasaña de carne con su bechamel sedosa y capas de ragú cocinado a fuego lento sigue reinando en muchas casas del norte y el centro del país. En la misma línea festiva aparecen los canelones rellenos de carne asada o espinacas con ricotta, gratinados hasta lograr una costra dorada irresistible.

Los amantes del arroz suelen inclinarse por un risotto de setas silvestres bien mantecado, donde la cremosidad del grano carnaroli envuelve el aroma del bosque. Otra alternativa agradecida cuando hay muchos comensales es preparar pasta al horno con queso fundido y salsa de tomate casera.

Para rematar el apartado salado con una receta emblemática de invierno, el ossobuco a la milanesa cocinado despacio con vino blanco, verduras y gremolata ofrece una carne tan tierna que se deshace con el tenedor.

Postres italianos tradicionales para Navidad

La sobremesa dulce italiana tiene nombre propio y aroma a mantequilla, vainilla y frutas confitadas. El rey indiscutible sigue siendo el panettone para la cena de Navidad, cuya miga alveolada y esponjosa exige paciencia con los tiempos de fermentación pero recompensa con creces el esfuerzo. Su eterno rival en las pastelerías es el pandoro italiano, originario de Verona, sin pasas ni frutas y cubierto por una nube de azúcar glas que recuerda a las cumbres nevadas.

Más allá de las masas levadas, el tiramisú tradicional aporta el toque cremoso de mascarpone y café que nunca sobra tras una comida copiosa. La panna cotta servida con frutos rojos equilibra el dulzor con un punto ácido muy agradecido, mientras que los cannoli sicilianos, con su cilindro frito relleno de ricotta dulce y pistachos picados, ponen el broche crujiente perfecto junto al espresso.

Qué se come en Italia durante la cena de Nochebuena y Navidad

Conviene distinguir las dos grandes citas del calendario festivo italiano porque cambian radicalmente de registro. En Nochebuena el día 24 se suele tomar platos de pescado y marisco, por ejemplo usando almejas y bacalao.

Para la comida del día 25, carnes estofadas, pasta rellena como los tortellini, sopas con pasta, etc.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas (menú completo)

Porciones: 6 comensales

Información nutricional: 1.150 kcal por menú completo aproximadamente

Tipo de cocina: Italiana

Tipo de comida: Cena navideña / Menú festivo