Conseguir que un caldo adquiera una textura gelatinosa al enfriarse depende, en gran medida, de seleccionar las piezas adecuadas. Según explica la carnicera Mercè Parcerisa, la clave está en utilizar ingredientes ricos en cartílagos y tejidos conectivos, ya que contienen colágeno, una proteína que durante la cocción prolongada se transforma en gelatina.

Para ello, recomienda evitar que la preparación se base únicamente en espinazo o huesos con tuétano, y apostar por piezas articulares. Su propuesta para elaborar la receta en casa incluye 1,25 kilos de rodilla de ternera, media carcasa de pollo de entre 300 y 400 gramos, medio pie de cerdo de unos 250 gramos y aproximadamente 2,25 litros de agua. Las verduras se pueden añadir al gusto, aunque no son imprescindibles.

Los mejores huesos para hacer un buen caldo

Mercè Parcerisa, carnicera y fundadora de Caldo SantaPaciencia, ha desvelado en declaraciones recogidas por El Español cuáles son los ingredientes que utiliza para preparar el caldo. Los huesos de rodilla de ternera contienen cartílagos y otros tejidos que rodean la articulación, por lo que resultan especialmente interesantes cuando se busca una consistencia firme y gelatinosa al enfriarse.

La carcasa de pollo, por su parte, tiene huesos, pequeños restos de carne y tejidos que enriquecen el sabor de la preparación. El pie de cerdo es otro ingrediente con abundante tejido conectivo, muy utilizado también en recetas tradicionales que buscan una textura gelatinosa.

Ahora bien, esto no significa que el espinazo o los huesos con tuétano no sean apropiados para elaborar un caldo; son habituales en muchas recetas, aunque sus características y el resultado que ofrecen son diferentes a los de los huesos articulares. El tuétano, por ejemplo, destaca por su contenido en grasa; puede aportar sabor y una textura más untuosa, pero no debe confundirse con la gelatina. Cuando el caldo se enfría, la grasa se puede acumular en la superficie, mientras que la gelatina le da consistencia.

El tamaño del recipiente también influye en el resultado. Conviene reservar espacio suficiente para introducir todos los ingredientes y el agua, sin llenar la olla por completo. Durante la cocción, además, hay que vigilar que el líquido no se reduzca demasiado.

El remojo inicial ayuda a eliminar parte de los restos de sangre que puedan quedar en los huesos. Para ello, basta con mantenerlos cubiertos de agua fría dentro de la nevera durante varias horas. Luego, se escurren los huesos y se introducen en la olla con agua limpia. Una vez empieza a hervir, suele formarse espuma en la superficie, que se debe retirar con una espumadera antes de bajar el fuego. A partir de ese momento, lo mejor es mantener una cocción lenta y constante.

Mercè prepara los huesos sin tostarlos previamente, aunque también contempla esta posibilidad. Si se hornean antes de añadirlos al agua, el caldo adquiere un tono más oscuro y ciertos matices tostados. En cuanto a las verduras, no son imprescindibles, aunque se pueden incorporar durante la última parte de la elaboración. Respecto a la sal, es preferible corregir el punto al final, cuando el caldo ya ha reducido y se puede valorar mejor su intensidad. Una vez esté listo y colado, conviene repartirlo en recipientes pequeños para facilitar que se enfríe rápidamente.

Receta

Para preparar este caldo necesitas los siguientes ingredientes: 1,25 kilos de huesos de rodilla de ternera, media carcasa de pollo de unos 300-400 gramos, medio pie de cerdo de aproximadamente 250 gramos, 2,25 litros de agua, verduras al gusto y sal.