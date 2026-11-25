Ensalada de pollo para Navidad: receta fácil para un menú especial
Prepara una ensalada de pollo para Navidad con una receta sencilla y sabrosa, ideal para servir como entrante o plato principal.
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En los días grandes de diciembre, cuando la cocina parece un taller a toda máquina y los platos calientes se suceden sin tregua, una ensalada de pollo bien pensada resulta de lo más agradecida. Aporta cuerpo suficiente para saciar sin resultar pesada antes de un asado o un plato de cuchara, y se deja montar con antelación mientras tú atiendes a la familia. Comparte ese aire resolutivo y fresco de una ensalada de pollo fría o la contundencia casera de una ensalada de pollo y patatas, pero aquí gana un matiz festivo gracias a ingredientes que alegran la vista y el paladar.
Ingredientes para preparar ensalada de pollo navideña
Cómo cocinar el pollo para la ensalada
El contramuslo conserva mejor la jugosidad en frío que la pechuga sola, aunque mezclar ambas piezas da un resultado muy equilibrado. Cocínalo a la plancha con un hilo de aceite, pochado en caldo suave o asado con una pizca de sal y tomillo; lo importante es no pasarlo de cocción para que las fibras no queden secas ni estoposas.
Deja que la carne repose y se enfríe por completo antes de cortarla en dados o deshilacharla. Trabajar el pollo caliente sobre la base o con la salsa hace que sude y ablande los ingredientes frescos antes de tiempo.
Cómo hacer ensalada de pollo paso a paso
Pica el apio en medias lunas finas y trocea las nueces con las manos, buscando tamaños irregulares. Parte las uvas por la mitad y retira las pepitas si las tuvieran, o ten listos los granos de granada.
En un bol amplio, junta el pollo ya frío con el apio, la fruta elegida y la mayor parte de las nueces. Mezcla con calma para repartir los ingredientes sin aplastarlos y deja las hojas verdes para el último instante, justo antes de llevar la fuente a la mesa.
Salsas y otros ingredientes para acompañarla
Para el aliño hay que mezclar el yogur con la mostaza, mayonesa, limón, sal y pimienta.
A partir de ahí puedes jugar según la mesa: unas láminas de aguacate, unos daditos de queso curado o un puñado de arándanos deshidratados cambian el carácter del plato sin complicar la preparación. Incorpora la salsa poco a poco para que envuelva el pollo sin empaparlo.
En esta línea de ideas para recetas navideñas, prueba la saciedad equilibrada de una ensalada de arroz y pollo.
Cómo conservar y presentar la ensalada
Guarda la ensalada sin las hojas verdes en un recipiente hermético dentro de la nevera y consúmela en un plazo de dos días. Si la preparas con antelación, ten apartada una cucharada de salsa para refrescarla justo antes de servir.
A la hora de emplatar, coloca una cama de hojas verdes en una fuente amplia, reparte encima la mezcla de pollo y corona con el resto de nueces y granada.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos (incluyendo cocción y enfriado del pollo).
Porciones: 6 porciones.
Información nutricional: Aproximadamente 340 kcal por porción (unas 2.040 kcal en total para toda la receta), con aporte destacado de proteínas del pollo y el yogur, grasas saludables de las nueces y el aderezo, e hidratos moderados de la fruta y las hortalizas.
Tipo de cocina: Casera / Festiva mediterránea.
Tipo de comida: Ensalada / Entrante o plato principal ligero de Navidad.