En los días grandes de diciembre, cuando la cocina parece un taller a toda máquina y los platos calientes se suceden sin tregua, una ensalada de pollo bien pensada resulta de lo más agradecida. Aporta cuerpo suficiente para saciar sin resultar pesada antes de un asado o un plato de cuchara, y se deja montar con antelación mientras tú atiendes a la familia. Comparte ese aire resolutivo y fresco de una ensalada de pollo fría o la contundencia casera de una ensalada de pollo y patatas, pero aquí gana un matiz festivo gracias a ingredientes que alegran la vista y el paladar.

Cómo cocinar el pollo para la ensalada

El contramuslo conserva mejor la jugosidad en frío que la pechuga sola, aunque mezclar ambas piezas da un resultado muy equilibrado. Cocínalo a la plancha con un hilo de aceite, pochado en caldo suave o asado con una pizca de sal y tomillo; lo importante es no pasarlo de cocción para que las fibras no queden secas ni estoposas.

Deja que la carne repose y se enfríe por completo antes de cortarla en dados o deshilacharla. Trabajar el pollo caliente sobre la base o con la salsa hace que sude y ablande los ingredientes frescos antes de tiempo.

Cómo hacer ensalada de pollo paso a paso

Pica el apio en medias lunas finas y trocea las nueces con las manos, buscando tamaños irregulares. Parte las uvas por la mitad y retira las pepitas si las tuvieran, o ten listos los granos de granada.

En un bol amplio, junta el pollo ya frío con el apio, la fruta elegida y la mayor parte de las nueces. Mezcla con calma para repartir los ingredientes sin aplastarlos y deja las hojas verdes para el último instante, justo antes de llevar la fuente a la mesa.

Salsas y otros ingredientes para acompañarla

Para el aliño hay que mezclar el yogur con la mostaza, mayonesa, limón, sal y pimienta.

A partir de ahí puedes jugar según la mesa: unas láminas de aguacate, unos daditos de queso curado o un puñado de arándanos deshidratados cambian el carácter del plato sin complicar la preparación. Incorpora la salsa poco a poco para que envuelva el pollo sin empaparlo.

En esta línea de ideas para recetas navideñas, prueba la saciedad equilibrada de una ensalada de arroz y pollo.

Cómo conservar y presentar la ensalada

Guarda la ensalada sin las hojas verdes en un recipiente hermético dentro de la nevera y consúmela en un plazo de dos días. Si la preparas con antelación, ten apartada una cucharada de salsa para refrescarla justo antes de servir.

A la hora de emplatar, coloca una cama de hojas verdes en una fuente amplia, reparte encima la mezcla de pollo y corona con el resto de nueces y granada.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos (incluyendo cocción y enfriado del pollo).

Porciones: 6 porciones.

Información nutricional: Aproximadamente 340 kcal por porción (unas 2.040 kcal en total para toda la receta), con aporte destacado de proteínas del pollo y el yogur, grasas saludables de las nueces y el aderezo, e hidratos moderados de la fruta y las hortalizas.

Tipo de cocina: Casera / Festiva mediterránea.

Tipo de comida: Ensalada / Entrante o plato principal ligero de Navidad.