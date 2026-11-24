Ensalada de papa navideña: receta tradicional para acompañar tus platos
Prepara una ensalada de papa navideña con esta receta tradicional, ideal para acompañar carnes y otros platos festivos.
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Ensalada navideña tradicional
En las comidas navideñas, cuando el horno echa humo y los platos calientes se acumulan, una buena ensalada de papa ofrece un respiro bien ganado. Resulta familiar, admite ajustes según lo que haya en la despensa y acompaña con solvencia tanto un asado contundente como un picoteo previo. Comparte terreno cercano con recetas como la ensalada Olivier, la ensaladilla rusa, propuestas variadas de ensalada de patatas: 6 recetas o una ensalada de papa de diario, pero aquí gana un aire festivo gracias a los contrastes de sabor y color.
Ingredientes para preparar ensalada de papa navideña
En el apartado de la salsa entran cuatro cucharadas de mayonesa, dos cucharadas de yogur natural sin azúcar o crema agria, una cucharadita de mostaza suave, un chorrito de vinagre o limón, sal y pimienta negra recién molida.
Si se busca un punto festivo extra, unas alcaparras o unos daditos de jamón cocido o pavo serán ideales.
Cómo cocer las papas y preparar la receta
- Lava las patatas sin pelar y llévalas a una olla con agua fría y un poco de sal. Partir de agua fría evita que el exterior se cueza antes que el centro.
- Cocínalas a fuego medio hasta que al pinchar con un cuchillo ofrezcan poca resistencia, pero mantengan su forma.
- En otro cazo cuece los huevos durante diez minutos y, si usas zanahoria fresca en dados pequeños, cuécela aparte unos minutos hasta que quede tierna sin perder firmeza.
- Escurre las papas, déjalas atemperar un poco y pélalas con cuidado antes de cortarlas en cubos regulares.
Cómo hacer ensalada de papa paso a paso
- Coloca los dados de papa ya templados en un bol amplio y añade la zanahoria cocida, los guisantes y los huevos picados, reservando un par de rodajas o yema rallada para rematar por encima.
- Incorpora los pepinillos picados y las aceitunas cortadas en aros finos.
- Mezcla con movimientos suaves desde el fondo, procurando no convertir la papa en puré.
- Si añades manzana o granada, incorpóralas justo antes de servir para que mantengan textura y frescura.
Qué ingredientes y aderezo puedes añadir
Para montar el aderezo, bate en un cuenco la mayonesa con el yogur o la crema agria, la mostaza, unas gotas de vinagre o limón, sal y pimienta. Probar la salsa antes de incorporarla ayuda a ajustar la acidez sin pasarse.
Vierte la crema poco a poco y envuelve despacio hasta lograr una cobertura jugosa, no apelmazada. Quien quiera un contraste más marcado puede sumar cebollino fresco picado, cebolleta muy fina o un toque de pimentón dulce espolvoreado al final.
Cómo conservar la ensalada de papa
Guarda la ensalada en un recipiente hermético en la nevera y déjala reposar al menos una hora para que los sabores se integren. Se conserva en frío durante dos o tres días en buenas condiciones.
Si la preparas con antelación, ten a mano una cucharada extra de mayonesa o yogur: la papa absorbe humedad con el reposo y un retoque suave devuelve su cremosidad. Sírvela fría o ligeramente atemperada junto a carnes asadas, pescados al horno o embutidos festivos.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos (incluyendo cocción de papas, huevos y enfriado inicial).
Porciones: 6 porciones.
Información nutricional: Aproximadamente 310 kcal por porción (unas 1.860 kcal en total para toda la receta), con predominio de hidratos de carbono complejos de la papa, proteínas de los huevos y los lácteos, y grasas de la salsa y los acompañamientos.
Tipo de cocina: Tradicional / Casera festiva.
Tipo de comida: Ensalada / Guarnición navideña.