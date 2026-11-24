Cuando la mesa de Navidad se llena de carnes asadas, salsas densas y platos calientes que piden a gritos un respiro, una buena ensalada de manzana salva la jugada de una forma saludable. Tiene esa mezcla tan agradecida de frescor, dulzor moderado y textura crujiente que alivia el paladar a mitad de la comida. Funciona de maravilla igual que una ensalada de kale, manzana y nueces caramelizadas o una ensalada de arroz con manzana y granada aunque aquí el aire tradicional y cremoso la acerca más a los clásicos de siempre.

Ingredientes para preparar ensalada de manzana navideña

4 manzanas firmes, las tipo Fuji, Gala o Granny Smith aguantan bien el corte sin deshacerse

2 ramas de apio crujiente

100 gramos de nueces peladas

Un puñado generoso de uvas pasas o arándanos secos

Un chorrito de zumo de limón recién exprimido evita que la fruta se oxide rápido y aporta un punto vivo.

Para la salsa:

4 cucharadas de yogur natural no azucarado

3 cucharadas de salsa mayonesa

Una pizca de sal y de pimienta molida

Media cucharadita de miel neutra

Cómo hacer ensalada de manzana paso a paso

Empieza lavando y secando bien las manzanas. Si la piel es fina y está limpia, dejarla da color y algo de mordida; si prefieres un bocado más suave, pélalas sin más. Córtalas en dados medianos y rocíalas de inmediato con el zumo de limón, moviéndolas en un bol amplio. Corta el apio en medias lunas finas para evitar hebras largas molestas y trocea las nueces a mano, sin triturarlas del todo. Incorpora ambos ingredientes al bol junto con las pasas, removiendo con suavidad para que nada se aplaste.

Cómo preparar el aderezo cremoso

En un cuenco aparte, bate la mayonesa con el yogur o la nata hasta obtener una crema lisa. Añade la miel, la sal y una pizca de pimienta, mezclando bien y probando antes de volcarla.

Si la crema queda demasiado espesa, un par de cucharaditas de leche o del propio jugo del limón la sueltan al instante. Vierte la mezcla sobre la ensalada y envuelve despacio, buscando que cada trozo quede cubierto con una capa fina y brillante.

Qué otros ingredientes puedes añadir

La receta base es un lienzo muy agradecido según lo que haya en casa. Unos granos de granada aportan color festivo y estallidos jugosos, mientras que unos gajos de mandarina o dados de piña escurrida refuerzan el perfil navideño.

Quien busque un contraste salado puede sumar tacos pequeños de queso curado o semicurado, o incluso un poco de pollo asado desmenuzado si el plato va a ejercer de entrante principal en vez de guarnición. También puedes probar esta rica ensalada de rúcula, manzana y canónigos.

Trucos para conservar la ensalada de manzana

No conviene aliñarla horas antes de servir: la manzana suelta líquido con el tiempo y la crema pierde cuerpo. Si adelantas trabajo, corta las piezas, guárdalas con el limón en un recipiente hermético y mezcla el aderezo justo antes de llevarla a la mesa.

Guarda las sobras tapadas en la nevera y consúmelas en un plazo de uno a dos días. Antes de volver a servir, remueve con delicadeza para repartir de nuevo la salsa y recupera un poco de textura con unas nueces frescas por encima.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Porciones: 6 porciones.

Información nutricional: Aproximadamente 260 kcal por porción (unas 1.560 kcal en total para la receta completa), con predominio de hidratos de carbono de la fruta y grasas saludables de las nueces y el aderezo.

Tipo de cocina: Tradicional / Casera festiva.

Tipo de comida: Ensalada / Guarnición de Navidad.