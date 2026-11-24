Dulces navideños en Thermomix: recetas fáciles para preparar en casa
Prepara deliciosos dulces navideños con Thermomix gracias a estas recetas fáciles para sorprender a toda la familia.
Flan de turrón en Thermomix
Dulce de membrillo Thermomix
Postres con turrón blando
Elaborar en casa dulces de Navidad en casa suele asustar un poco al principio, sobre todo cuando se piensa en almíbares que se queman o masas que piden horas de amasado. Con tu robot de cocina preferido el escenario cambia bastante: la temperatura controlada y la velocidad constante permiten centrarse en el sabor y en los tiempos sin estar pendiente de mil detalles a la vez. No se trata de sustituir la tradición, sino de resolverla con más calma y menos trastos por medio.
Los mejores dulces navideños para preparar en Thermomix
Cuando llegan estas fechas, la bandeja de sobremesa pide variedad sin obligar a pasar tres días encerrado entre fogones. El vaso de la Thermomix facilita tanto la molienda de frutos secos como el fundido suave del chocolate o el trabajo homogéneo de masas mantecosas. Con una organización sensata, en una tarde se pueden dejar resueltas varias elaboraciones que aguantan bien y alegran cualquier reunión familiar.
Turrones y bombones caseros en Thermomix
Preparar un turrón duro en Thermomix exige vigilar el punto de cocción de la miel y el azúcar para que quede crujiente y firme al cortar, sin resultar imposible de morder. Si apetece un giro más vistoso y actual, el turrón de pistacho en Thermomix aporta ese color verde intenso y un toque tostado muy agradecido frente a los sabores más clásicos.
El turrón de chocolate en Thermomix resuelve la papeleta en pocos minutos y admite frutos secos, arroz inflado o un punto de sal en escamas. A partir de una base de chocolate fundido y praliné o nata se forman bombones rápidos en moldes de silicona, ideales para acompañar el café o regalar en cajitas pequeñas.
Polvorones y mantecados en Thermomix
La clave de los polvorones y mantecados está en tostar bien la harina antes de mezclarla con manteca de cerdo o aceite de oliva suave, canela y ajonjolí. El robot ayuda a integrar la grasa sin apelmazar la masa y deja una textura manejable para estirar y cortar sin que se desmorone antes de entrar al horno.
Conviene no pasarse de horneado: salen del horno algo blandos todavía y endurecen al enfriarse. Si se sacan demasiado dorados, pierden esa ternura característica que se deshace en la boca.
Galletas y otros dulces navideños
Las galletas de mantequilla, las pastas de almendra o los mazapanes caseros funcionan de maravilla cuando se busca algo distinto a la bandeja de siempre. Triturar almendra cruda en golpes breves evita que suelte aceite de golpe y permite lograr una pasta fina para figuritas de mazapán o trufas rebozadas en cacao.
Consejos para preparar y conservar dulces de Navidad
Deja que los turrones y las pastas enfríen por completo antes de guardarlos; la humedad atrapada reblandece lo que debería quedar crujiente o desmenuzable. Separa las distintas variedades con papel de horno o láminas vegetales para que los aromas de canela, cítricos o chocolate no se mezclen entre sí.
Guarda los dulces secos y las galletas en latas o recipientes herméticos en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. Un pequeño detalle práctico: etiqueta o anota la fecha de preparación en la tapa si haces varias tandas distintas durante diciembre.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 1 hora y 30 minutos (conjunto de preparaciones base y horneado).
Porciones: 24 porciones variadas (aproximadamente 8 de turrón, 8 de polvorones/mantecados y 8 de galletas/bombones).
Información nutricional: Aproximadamente 215 kcal por porción media (unas 5.160 kcal en total para el surtido completo), con predominio de hidratos de carbono y grasas procedentes de frutos secos, chocolates, manteca o aceites.
Tipo de cocina: Española / Repostería navideña casera.
Tipo de comida: Dulces y postres de Navidad.