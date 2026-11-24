Elaborar en casa dulces de Navidad en casa suele asustar un poco al principio, sobre todo cuando se piensa en almíbares que se queman o masas que piden horas de amasado. Con tu robot de cocina preferido el escenario cambia bastante: la temperatura controlada y la velocidad constante permiten centrarse en el sabor y en los tiempos sin estar pendiente de mil detalles a la vez. No se trata de sustituir la tradición, sino de resolverla con más calma y menos trastos por medio.

Los mejores dulces navideños para preparar en Thermomix

Cuando llegan estas fechas, la bandeja de sobremesa pide variedad sin obligar a pasar tres días encerrado entre fogones. El vaso de la Thermomix facilita tanto la molienda de frutos secos como el fundido suave del chocolate o el trabajo homogéneo de masas mantecosas. Con una organización sensata, en una tarde se pueden dejar resueltas varias elaboraciones que aguantan bien y alegran cualquier reunión familiar.

Turrones y bombones caseros en Thermomix

Preparar un turrón duro en Thermomix exige vigilar el punto de cocción de la miel y el azúcar para que quede crujiente y firme al cortar, sin resultar imposible de morder. Si apetece un giro más vistoso y actual, el turrón de pistacho en Thermomix aporta ese color verde intenso y un toque tostado muy agradecido frente a los sabores más clásicos.

El turrón de chocolate en Thermomix resuelve la papeleta en pocos minutos y admite frutos secos, arroz inflado o un punto de sal en escamas. A partir de una base de chocolate fundido y praliné o nata se forman bombones rápidos en moldes de silicona, ideales para acompañar el café o regalar en cajitas pequeñas.

Polvorones y mantecados en Thermomix

La clave de los polvorones y mantecados está en tostar bien la harina antes de mezclarla con manteca de cerdo o aceite de oliva suave, canela y ajonjolí. El robot ayuda a integrar la grasa sin apelmazar la masa y deja una textura manejable para estirar y cortar sin que se desmorone antes de entrar al horno.

Conviene no pasarse de horneado: salen del horno algo blandos todavía y endurecen al enfriarse. Si se sacan demasiado dorados, pierden esa ternura característica que se deshace en la boca.

Galletas y otros dulces navideños

Las galletas de mantequilla, las pastas de almendra o los mazapanes caseros funcionan de maravilla cuando se busca algo distinto a la bandeja de siempre. Triturar almendra cruda en golpes breves evita que suelte aceite de golpe y permite lograr una pasta fina para figuritas de mazapán o trufas rebozadas en cacao.

Consejos para preparar y conservar dulces de Navidad

Deja que los turrones y las pastas enfríen por completo antes de guardarlos; la humedad atrapada reblandece lo que debería quedar crujiente o desmenuzable. Separa las distintas variedades con papel de horno o láminas vegetales para que los aromas de canela, cítricos o chocolate no se mezclen entre sí.

Guarda los dulces secos y las galletas en latas o recipientes herméticos en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. Un pequeño detalle práctico: etiqueta o anota la fecha de preparación en la tapa si haces varias tandas distintas durante diciembre.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora y 30 minutos (conjunto de preparaciones base y horneado).

Porciones: 24 porciones variadas (aproximadamente 8 de turrón, 8 de polvorones/mantecados y 8 de galletas/bombones).

Información nutricional: Aproximadamente 215 kcal por porción media (unas 5.160 kcal en total para el surtido completo), con predominio de hidratos de carbono y grasas procedentes de frutos secos, chocolates, manteca o aceites.

Tipo de cocina: Española / Repostería navideña casera.

Tipo de comida: Dulces y postres de Navidad.