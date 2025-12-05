Turrón de pistacho en Thermomix: receta tradicional y fácil

El turrón de pistacho Thermomix se ha convertido en una de las estrellas de la repostería navideña moderna. Aunque los turrones tradicionales suelen elaborarse con almendra, cada vez más hogares incorporan versiones diferentes, como esta, que sorprende por su sabor delicado y su textura suave. Prepararlo en casa es muy sencillo, y gracias a la Thermomix el proceso resulta aún más rápido y limpio. Si te interesa la versión clásica, aquí puedes ver cómo hacer turrón de almendras: receta casera. También existe una variante muy popular para los amantes del cacao: receta de turrón de chocolate casero.

En esta guía aprenderás una receta turrón pistacho fácil, perfecta incluso para quienes nunca han elaborado turrón en casa. Además, si te gusta experimentar con postres navideños, puedes echar un vistazo a este dulce alternativo: Flan de turrón sin horno: receta rápida.

Ingredientes para 2 tabletas

250 g de pistachos pelados y sin sal

150 g de azúcar

100 g de miel suave

1 clara de huevo pasteurizada

150 g de chocolate blanco

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Una pizca de sal

Estos ingredientes darán como resultado un turrón pistacho casero con una textura tierna pero consistente, ideal para cortar en porciones y servir en bandejas navideñas.

Preparación paso a paso

Tritura los pistachos.

Coloca los pistachos en el vaso de la Thermomix y tritura 10 segundos a velocidad 7. Si prefieres una textura más fina, repite el proceso. Esta base es la que aportará el característico sabor del turrón navideño pistacho. Funde el chocolate blanco.

Añade el chocolate al vaso y programa 4 minutos, 50 °C, velocidad 2. El chocolate blanco combina especialmente bien con el pistacho y equilibra su intensidad. Incorpora el azúcar y la miel.

Agrega ambos ingredientes y mezcla 30 segundos a velocidad 4. La miel ayuda a dar elasticidad y un punto de brillo al turrón. Añade la clara de huevo.

Con la Thermomix en funcionamiento a velocidad 3, vierte la clara por el bocal y mezcla 1 minuto. Este paso es esencial para lograr una masa uniforme y estable. Aromatiza y ajusta la mezcla.

Si quieres darle un toque especial, añade la esencia de vainilla y una pizca de sal. Mezcla unos segundos más para integrar los sabores. Vierte en el molde.

Forra uno o dos moldes de turrón con papel vegetal y reparte la mezcla. Alísala con una espátula para que quede bien distribuida. Deja reposar.

Mete los moldes en la nevera durante al menos cuatro horas, aunque lo ideal es dejarlos reposar toda la noche. El reposo permite que la mezcla se compacte y adquiera la textura perfecta de un buen turrón.

Consejos para un turrón perfecto

Si quieres un sabor más intenso , reserva algunos pistachos picados y añádelos al final para obtener un punto crujiente.

Puedes sustituir parte del chocolate blanco por manteca de cacao si deseas una textura más suave.

Si te gusta un turrón menos dulce, reduce ligeramente la miel o el azúcar.

Conserva el turrón envuelto en papel vegetal dentro de un recipiente hermético; así mantendrá su frescura durante varios días.

El turrón de pistacho Thermomix es una alternativa deliciosa a los turrones tradicionales. Su sabor suave, su aroma tostado y su color verde lo convierten en un dulce festivo diferente y muy atractivo. Esta receta turrón pistacho fácil te permitirá disfrutar de un dulce navideño con un resultado profesional, ideal para compartir en familia o regalar durante la Navidad.