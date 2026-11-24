Pocas tapas resumen tan bien la cocina de Cádiz como el cazón en adobo, también conocido como bienmesabe. Dorado, crujiente y con ese aroma inconfundible a comino, vinagre y orégano, es uno de los grandes clásicos de la fritura andaluza. Pero conseguir que quede como en los mejores bares no es tan sencillo: a menudo el rebozado se queda blando, absorbe demasiado aceite o el pescado acaba seco. Los chefs y freidores más reconocidos coinciden en que el secreto está en unos pocos detalles que marcan la diferencia.

El primer truco: no lavar el pescado con agua

Uno de los errores más habituales al preparar pescado para freír es lavarlo bajo el grifo. El chef gaditano Ángel León, conocido como el «chef del mar» y al frente de Aponiente, con tres estrellas Michelin, insiste en que el agua del grifo le quita sabor y estropea la textura del pescado. Su alternativa es limpiarlo con un paño húmedo.

La razón tiene que ver con la humedad, la gran enemiga del crujiente. Un pescado empapado en agua hace que la harina se apelmace y que el aceite tarde más en sellar la superficie, lo que da como resultado una fritura blanda y grasienta.

Controlar la humedad antes de enharinar

En el caso del cazón en adobo, la humedad viene del propio adobo. El chef Javier Chozas señala que la clave de un rebozado muy crujiente está precisamente en el control de la humedad antes de tocar la harina. Por eso, antes de enharinar los tacos de cazón, hay que escurrirlos bien del adobo.

Eso sí, sin pasarse. En la histórica Venta Vargas de San Fernando, una de las casas más emblemáticas del cazón en adobo en Cádiz, advierten de que no conviene eliminar todo el adobo: basta con escurrir ligeramente el pescado para que conserve su sabor. El equilibrio está en que el cazón quede húmedo, pero no chorreando.

La harina, el secreto mejor guardado

La elección de la harina es otro de los puntos en los que coinciden los expertos. Para el cazón no sirve cualquiera: lo ideal es usar harina especial para freír pescado, más gruesa que la de repostería, o harina de garbanzo. Ángel León va un paso más allá y propone una mezcla a partes iguales de harina de trigo, harina de garbanzo y harina especial para freír, una combinación que consigue una textura especialmente ligera y crujiente. Javier Chozas, por su parte, recomienda la harina de trigo duro para lograr una cobertura más ligera y con mejor color.

Igual de importante es la cantidad. Después de enharinar cada taco, hay que sacudirlo bien para eliminar el exceso de harina. Una capa gruesa absorbe más aceite y apaga el sabor del adobo, mientras que una cobertura fina se dora rápido y queda crujiente. En Venta Vargas lo resumen en no formar nunca una capa gruesa.

Aceite muy caliente y en pequeñas tandas

El último gran truco está en la fritura. Los expertos recomiendan usar abundante aceite, de oliva o de girasol, y que esté bien caliente, entre 170 y 180 grados, sin llegar a humear. Ángel León apuesta por el aceite de oliva por su estabilidad a altas temperaturas, mientras que en algunas freidurías gaditanas, como Venta Vargas, prefieren el girasol porque su sabor resulta más neutro. Javier Chozas, por su parte, sitúa la temperatura ideal en torno a los 170 grados.

Además, hay que freír el cazón en tandas pequeñas, sin amontonar los trozos. Si se echan demasiados a la vez, la temperatura del aceite baja de golpe y el pescado se cuece en lugar de freírse, quedando blando y aceitoso. Bastan unos 2 o 3 minutos para que los tacos queden dorados por fuera y jugosos por dentro. Al sacarlos, conviene dejarlos sobre papel absorbente y servirlos enseguida, recién hechos.

El adobo, la base de todo

Ninguno de estos trucos funciona sin un buen adobo. La receta tradicional combina ajo, vinagre, comino, orégano, pimentón y laurel, en el que el cazón debe reposar varias horas para que absorba bien los sabores. Puedes ver todos los pasos en nuestra receta de cazón en adobo andaluz. Con un buen adobo, la harina adecuada, el pescado bien escurrido y el aceite en su punto, el resultado será el de una auténtica freiduría de Cádiz.