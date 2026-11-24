Cuando se acerca diciembre en cualquier cocina venezolana, el aroma a especias tostadas y fruta en almíbar avisa de que las fiestas ya están ahí. Dentro de ese repertorio decembrino donde conviven propuestas tan distintas como un arroz con leche venezolano, una torta tres leches venezolana o una crema relleno de café venezolana, el dulce de lechosa ocupa un sitio propio. No es un postre improvisado ni rápido: exige paciencia, fuego suave y un punto de observación constante.

Qué es el dulce navideño venezolano

En Venezuela, el dulce navideño por excelencia es el dulce de lechosa, preparado a partir de papaya verde, llamada lechosa en el país,cocinada lentamente hasta volverse translúcida dentro de un almíbar oscuro y aromático. A diferencia de la fruta madura y blanda que comemos a cucharadas en el desayuno, la pieza verde aporta firmeza y una textura cristalina que aguanta el hervor sin deshacerse.

Su presencia en las mesas de Nochebuena y fin de año responde a una costumbre arraigada. Se elabora en grandes ollas semanas antes de las celebraciones, se guarda en frascos y se ofrece como bocado festivo a visitas y familiares.

Ingredientes para preparar este postre tradicional

1 kg de papaya o lechosa bien verde y firme,

350 gramos de papelón rallado o azúcar moreno,

100 gramos de azúcar blanco

1 cucharadita de bicarbonato sódico

6 clavos de olor

1 rama de canela

Agua suficiente para cubrir en la cocción

El bicarbonato cumple un papel discreto pero decisivo. Ayuda a que la pulpa conserve cierta firmeza al dente y favorezca ese aspecto brillante al final.

Cómo hacer dulce navideño venezolano paso a paso

Empieza pelando la lechosa verde, retirando las semillas y cortándola en láminas finas o tiras delgadas. Colócala en un bol con agua y el bicarbonato, déjala reposar un par de horas y luego enjuágala bien bajo el grifo para eliminar cualquier resto del bicarbonato. Después, pon la fruta escurrida en una olla amplia junto con el papelón, el azúcar blanco, la canela y los clavos de olor, cubriendo apenas con agua. Cocina a fuego medio-bajo despacio, removiendo con cuidado de no romper las láminas, hasta que la lechosa se torne traslúcida y el líquido espese hasta formar un almíbar denso.

Consejos para conseguir el mejor resultado

El secreto está en no correr. Un fuego demasiado alto arrebata el almíbar antes de que la fruta absorba dulzor y perfume, mientras que remover con brusquedad deshace las tiras.

Si notas que el almíbar empieza a oscurecerse deprisa y la lechosa sigue algo opaca, baja la llama y añade un chorrito mínimo de agua caliente. Cada fruta suelta humedad distinta y conviene ajustar sobre la marcha.

Cómo conservar y servir este dulce

Una vez frío, pásalo a un tarro de cristal limpio y guárdalo en la nevera. Con el reposo de uno o dos días, las especias se asientan y el sabor gana redondez.

Directo al Paladar

Sírvelo frío o a temperatura ambiente, en porciones pequeñas acompañadas de un poco de su propio almíbar. Funciona de maravilla al cierre de una comida contundente, cuando apetece algo dulce con carácter y sin pesadez excesiva.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas y 30 minutos (incluyendo remojo y cocción lenta).

Porciones: 8 porciones.

Información nutricional: Aproximadamente 245 kcal por porción (unas 1.960 kcal en total para la receta completa), con predominio de azúcares simples procedentes del papelón y el azúcar.

Tipo de cocina: Venezolana / Criolla.

Tipo de comida: Postre navideño.