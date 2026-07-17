Arroz con leche venezolano: receta tradicional cremosa y casera

Hay postres que no son solo comida, sino recuerdos embotellados. El arroz con leche venezolano tiene esa cualidad especial; es cremoso, especiado y con un toque de leches concentradas que lo diferencia de las versiones más sobrias que uno encuentra en otros lugares. Si has crecido con su aroma a canela y limón flotando en la cocina, sabes que no es solo hervir arroz con leche y ya. Es un proceso de paciencia, de saber cuándo el grano ha soltado el almidón justo para que la mezcla pase de ser una sopa a esa crema untuosa que te hace cerrar los ojos.

Aunque muchos asocian este postre con la técnica básica del Arroz con leche, la versión venezolana pide una vuelta de tuerca. Aquí lo que manda es la mezcla de leche entera con leche condensada, una combinación indisoluble que le aporta ese dulzor profundo y una textura que roza lo sedoso. Si bien existen variantes modernas, como un Arroz con leche sin azúcar para quienes prefieren controlar la glucosa, o incluso formatos innovadores como el Arroz con leche al horno, la receta tradicional caraqueña tiene una magia que, para muchos, es imposible de superar.

Ingredientes

Para lograr ese punto, necesitas media taza de arroz de grano corto, de esos que sueltan mucho almidón. La base líquida es fundamental: usa un litro de leche entera, una lata de leche condensada (el corazón del postre) y, si quieres el toque maestro, un chorrito de leche evaporada.

Necesitarás una rama de canela fresca, un par de clavos de olor que dan ese aroma cálido, una tira de piel de limón (solo la parte amarilla, que la blanca amarga) y una pizca de sal para equilibrar la intensidad del azúcar.

Hay quien le pone un toque de vainilla.

Cómo hacer arroz con leche venezolano paso a paso

Empieza lavando el arroz. No hace falta que esté perfectamente transparente, pero quítale el polvo superficial. En una olla gruesa, pon el arroz con agua suficiente para cubrirlo y la rama de canela, junto con los clavos. Deja que el agua se absorba casi por completo hasta que el grano esté tierno. Solo entonces empieza a verter la leche entera poco a poco. Mantén el fuego bajo. Esta es la parte donde la paciencia manda. Ve removiendo con una cuchara de madera constantemente para que no se pegue al fondo. Cuando veas que la leche se ha espesado ligeramente, es el momento de añadir la leche condensada y la evaporada. Sigue cocinando, removiendo sin pausa, hasta que la textura sea la que te gusta: cremosa, brillante y densa. Retira la canela, los clavos y la piel de limón al final. Sírvelo tibio o, mejor aún, bien frío, con un toque extra de canela en polvo espolvoreado justo antes de llevar a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El error más común es añadir el azúcar o la leche condensada al principio. Si lo haces, el arroz no se cocinará bien. Primero ablanda el grano en agua o leche pura; solo cuando esté listo, dale el dulzor.

Otra clave es no dejarlo demasiado seco en el fuego; recuerda que al enfriarse el arroz sigue absorbiendo líquido y espesa más. Si al apagarlo parece un poco suelto, estará perfecto en el plato.

Variantes de la receta

Puedes jugar con las especias. Un toque de cardamomo le da un aire sofisticado que sorprende, o incluso puedes añadir un puñado de pasas maceradas en un poco de ron si buscas una versión para adultos. Hay quienes integran coco rallado durante la cocción, transformándolo en un postre caribeño con mucha personalidad.

Con qué acompañar arroz con leche venezolano

Aunque es un plato que se sostiene solo, una pizca de canela recién molida es obligatoria. Si quieres llevarlo al siguiente nivel, un poco de dulce de leche o incluso una galleta tipo María para hacer contraste de texturas, lo convierten en una merienda especial.

Cómo conservar arroz con leche venezolano

Guárdalo en un recipiente de vidrio, tapado para que no absorba olores de la nevera. Aguanta perfecto hasta cuatro días. Al sacarlo, si notas que está muy firme, remuévelo con una cuchara; recuperará su cremosidad original al instante.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos.

Porciones: 6 personas.

Información nutricional: Aproximadamente 320 calorías por ración.

Tipo de cocina: Repostería tradicional latinoamericana.

Tipo de comida: Postre o merienda dulce.