Arroz con leche en Monsieur Cuisine: cremoso, tradicional y sin complicaciones

El arroz con leche es uno de esos postres que tienen algo especial. No importa cuántas versiones modernas existan: una cucharada sigue teniendo la capacidad de llevarte directamente a casa, a la cocina de siempre, al olor de la canela y la leche caliente. Lo bueno es que hoy no hace falta pasarse una hora removiendo sin parar. Con Monsieur Cuisine, preparar un arroz con leche cremoso, tradicional y sin complicaciones es mucho más sencillo, sin perder ni una pizca de ese sabor de toda la vida.

Este robot de cocina facilita mucho las cosas porque controla la temperatura y el movimiento, algo fundamental para que el arroz quede en su punto y la leche no se pegue.

Ingredientes que necesitas

Seguro que tienes en casa los ingredientes: arroz redondo, leche entera, azúcar, una rama de canela y piel de limón. Con esta base puedes preparar sin problema un auténtico Arroz con leche casero, de los que no fallan y gustan a todo el mundo.

Si prefieres una opción más ligera o necesitas reducir el consumo de azúcar, también existe la posibilidad de preparar un Arroz con leche sin azúcar, sustituyendo el azúcar por edulcorantes aptos o apostando por un sabor más suave y natural.

Preparación paso a paso

La gran ventaja de hacer esta receta en Monsieur Cuisine es que prácticamente se hace sola. Primero se infusiona la leche junto con la canela y la piel de limón para que se impregne bien del aroma. Después se añade el arroz y se programa a temperatura suave con giro inverso, lo que ayuda a que los granos no se rompan.

Durante la cocción, el arroz va soltando el almidón poco a poco, creando esa textura cremosa tan característica. Al final se incorpora el azúcar o su alternativa y se deja reposar unos minutos. Este reposo es clave, ya que el arroz con leche espesa un poco más al enfriarse y alcanza la textura perfecta.

Algunas variaciones interesantes

Aunque el arroz con leche clásico es un acierto seguro, existen versiones tradicionales muy interesantes. Una de las más conocidas es el Arroz con leche peruano, que suele servirse junto a mazamorra morada y tiene un perfil de sabor algo más intenso y especiado.

Si lo tuyo son las recetas de toda la vida con pequeños trucos heredados, merece la pena probar el Arroz con leche abuela asturiana (ingrediente secreto). En Asturias se busca una cremosidad extrema, casi como una crema, y el resultado es especialmente reconfortante.

También puedes darle tu toque personal añadiendo un poco de nata al final, espolvoreando canela molida o incluso caramelizando azúcar por encima para crear una ligera costra crujiente.

Algunos consejos que debes seguir

Elige siempre arroz redondo, ya que absorbe mejor la leche. Respeta los tiempos del robot y no te asustes si al terminar lo ves algo líquido: al enfriarse gana cuerpo. Si lo prefieres muy cremoso, basta con añadir un poco más de leche y mezclar suavemente.

Información suplementaria